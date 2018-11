Casado: «La carta del Reino Unido reconoce que el Gobierno de España ha hecho el ridículo» El presidente del PP asegura que las gestiones de Sánchez sobre Gibraltar son un «fracaso histórico» para España

EFE

@abcespana Almería Actualizado: 27/11/2018 13:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho hoy martes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho el «ridículo» en la negociación con Reino Unido sobre Gibraltar en el marco del Brexit, asegurando que se trata de un «fracaso histórico» para el país.

«Hoy hemos conocido la carta oficial del embajador del Reino Unido reconociendo que el Gobierno de España ha hecho el ridículo», ha manifestado en referencia al documento que hoy revela ABC.

En declaraciones a los medios en Adra (Almería), donde ha mantenido que la carta mostrada el pasado fin de semana por Sánchez como «garantía» se ha demostrado «nula», Casado ha dicho que Sánchez ha sido el «hazmerreír» de Europa

La propia Theresa May ha defendido en el Parlamento británico que «no ha conseguido nada de lo que quería», ha apuntado el líder del PP. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, también se ha pronunciado en este sentido.

«Ahora sabemos por cauces oficiales que lo que Sánchez ha vendido como un éxito era un fracaso histórico», ha afirmado el popular, quien ha reclamado explicaciones en el Congreso y que el presidente del Gobierno diga por qué «no ha defendido» los intereses de Cádiz y el Campo de Gibraltar, ni continuó una negociación que estaba «encarrilada».

«El ministro Josep Borrell decía que había sido redondo. Sí, ha sido un fracaso redondo. May dijo ayer en sede parlamentaria, lo que no tiene el coraje de hacer Sánchez, que Gibraltar es británico y la situación de su defensa no cambia nada. España no ha conseguido nada de lo que ha pedido», ha añadido.

Ha reclamado que Sánchez explique «por qué miente» o que sea «convincente» a la hora de llevarle la contraria a May, así como que se «plante en Bruselas» en lugar de «Marruecos y Cuba» y negocie las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar porque el PP «no va a tolerar esa humillación a España».