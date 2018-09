Casado advierte a Sánchez que no tolerará ningún referéndum unilateral en Cataluña El líder del PP subraya que el autogobierno de aquella comunidad «es difícilmente ampliable» y recuerda que cualquier consulta que afecte a la soberanía nacional debe ser votada por todos los españoles

La escasa sintonía que existía entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Pablo Casado, ha volado por los aires esta mañana. La intención del jefe del Ejecutivo de convocar un referéndum para votar un nuevo Estatut en Cataluña se ha encontrado con la oposición frontal del presidente del PP, quien ha advertido de que no aceptará la celebración de ningún referéndum unilateral en Cataluña para que esta comunidad avance en su autogobierno. Menos aún, para la autodeterminación.

«No juguemos con las palabras. El autogobierno que tiene Cataluña es el que todos nos dimos y es difícilmente ampliable», ha subrayado en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados. «Cataluña tiene Parlamento, la transferencia en sanidad, educación, Mossos, tiene recursos en justicia, muchas infraestructuras, muchos servicios sociales… no hay ya más materias para descentralizar», ha argumentado. «No hay ninguna consulta que lanzar a la sociedad catalana que no pase por la ruptura de la igualdad con el resto de España», ha incidido. Y esa posibilidad es absolutamente inaceptable para el PP ya que Casado ha señalado como «línea roja» cualquier consulta que afecte a la igualdad de los españoles y no se celebre en el conjunto del país. De este modo, ha retado a Sánchez no solo a realizar el referéndum en toda España, sino a echarse «a un lado» y convocar elecciones. «Si hay una consulta para elevar el autogobierno, este Gobierno estará incapacitado para seguir gobernando», ha avisado.

El presidente popular, además, ha urgido al presidente del Gobierno a que explique de manera inmediata lo que no «ha sabido explicar en antena»: el alcance y naturaleza de ese referéndum. Autodeterminación o autogobierno. Casado cree que el subconsciente ha podido traicionar una vez más a Sánchez, sacando a la luz lo «pactado por debajo de la mesa» con los independentistas ante la moción de censura. «Exigimos que aclare qué es lo que ha pactado», ha insistido una vez más.

No obstante, el líder del PP ha vuelto a tender al presidente para actuar contra el enfrentamiento civil al que encamina la colocación de lazos amarillos en las vías públicas, poner orden entre los responsables de los Mossos que ultrajaron al Rey despliegue de lazos amarillos e incluso para aplicar el artículo 155 si la Generalitat viola la ley. Pero Sánchez sigue sin atender a este ofrecimiento. En esta línea, Casado ha vuelto a reiterar la disposición del PP a apoyar los Presupuestos siempre que se mantengan los compromisos del techo de gasto, reducción del déficit público y deuda pública así como mantenimiento de las cuentas aprobadas. Para Casado el aumento del techo de gasto es «una mala hoja de ruta» y prueba de ello es la contracción de las cifras de confianza económica y consumo vistas el pasado agosto. «El PP no va a aceptar una subida de impuestos para este techo de gasto porque es innecesaria», ha advertido.

En cuanto a la ley de concordia que presentará el Grupo Popular, Casado ha subrayado que se trata de una política «de futuro» que persigue aportar a España «un contrapunto en positivo a las leyes divisorias que abren cicatrices y trincheras que estaban cerradas».