Las burlas del independentismo a Sánchez Las advertencias de Torra y Puigdemont no han sido las primeras y, previsiblemente, tampoco serán las últimas

Quim Torra lanzó el lunes un nuevo aviso al constitucionalismo. Instó a los secesionistas a poner en marcha un 1-O que convirtiera a Cataluña en un Estado. Sin embargo, esta advertencia no ha sido la primera y, seguramente, tampoco será la última.

Carles Puigdemont, expr. Generalitat (26-VI)

«Quieren instalar la idea mágica de que la presencia de Sánchez ya arregla las cosas. Pero los primeros ministros son también la mayoría que los vota. Sin el independentismo, Sánchez no sería presidente»

Quim Torra, presidente de la Generalitat (25-VI)

«Tenemos que crear otro 1-O en el sentido de llegar al objetivo que algunos tenemos, que es llegar a la independencia y hacer efectiva la república. Ahora estamos en el proceso de la autocrítica»

Marta Vilalta, portavoz de ERC (25-VI)

«El derecho a la autodeterminación nos pertenece, lo reconocemos, lo defendemos y somos nosotros los que tenemos que ejercerlo libremente. ERC no renuncia a ninguna vía unilateral»

Quim Torra, presidente de la Generalitat (22-VI)

«El 1-O ganó la república. El 27-O declaramos políticamente la independencia. Y el 21-D ganamos. Es nuestro mandato. No haremos como si nada. Por nuestro derecho inalienable de autodeterminación»

Pere Aragonès, vicep. de la Generalitat (22-VI)

«Volverá a haber un 1-O, habrá más 1-O en nuestro país y la labor que hemos de hacer ahora es garantizar que el próximo 1-O acabemos ganando la república. Los pasos adelante serán definitivos»

Mas, Puigdemont y Torra, en una carta (21-VI)

«Queremos implementar el mandato popular (1-O) por vías pacíficas y democráticas. Es un compromiso firme y decidido de este movimiento de libertad que no dejará de avanzar ante la represión»

Vidal Aragonés, portavoz de la CUP (20-VI)

«Cumpliremos con la soberanía de Cataluña. No cumpliremos con las resoluciones del TC. El problema no es de competencias, es de soberanía. No hay nada que negociar, entre otras cosas porque no quieren negociar, lo tenemos muy claro»