IU se aleja de Podemos y propone apoyar a Sánchez desde fuera del Gobierno El partido comunista apuesta por pactar un acuerdo programático sin presencia en el Consejo de Ministros para evitar un «indeseable» adelanto electoral

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 26/07/2019 19:31h

La Comisión Colegiada de Izquierda Unida ha exhortado este viernes a Podemos a apoyar un Gobierno del PSOE aunque Pedro Sánchez haya cerrado la vía para negociar un Gobierno de coalición en caso de una nueva investidura. IU abrió una grieta paradigmática solo con plantear romper la disciplina de grupo ayer en la sesiónd e investidura y aunque finalmente se decantaron por no hacerlo hoy se desmarcan de nuevo del partido morado.

Los comunistas están a favor de pactar un acuerdo programático sin presencia en el Consejo de Ministros, una reclamación afín a la postura histórica de la formación, para sortear así el «riesgo innecesario e inasumible» de nuevas elecciones. En Podemos, sin embargo, siguen parapetados en el Ejecutivo bicolor.

«Desde Izquierda Unida seguimos apostando por el diálogo, la negociación y el acuerdo en torno a las propuestas programáticas que desde Unidas Podemos venimos trabajando con colectivos en lucha, movimientos sociales y sindicatos», explican mediante un comunicado público, donde apelan a «un acuerdo en torno a las bases programáticas establecidas en el Acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, aun en el supuesto de que no existiera acuerdo para constituir un gobierno de coalición con el PSOE».

La prioridad para IU es conseguir estabilidad para el país con una «izquierda firme, coherente y solvente» que evite así el desgaste y la «crispación» que está causando el bloqueo de las instituciones y que además generarían unas segundas elecciones generales.

Se desmarcan poco a poco

IU, dentro del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, no se siente cómoda con el enrocamiento de Pablo Iglesias para entrar en el Consejo de Ministros. El líder del partido, Alberto Garzón, ha intentando mantener un perfil bajo durante las últimos tres meses, pero según explicaron fuentes del partido a Efe, su posición sobre la investidura chocaba con la del secretario general de Podemos. Para el partido comunista el «eje central» no es la entrada en el gobierno, sino los programas que garanticen medidas sociales: «Exigimos al PSOE que no incumpla su principal promesa electoral y apueste decididamente por un gobierno de izquierdas», insisten en la nota.