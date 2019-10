Albert Rivera promete encarcelar a los que intenten romper España La formación naranja defiende desde Barcelona la aplicación del 155 en Cataluña

Anna Cabeza SEGUIR Barcelona Actualizado: 21/10/2019 02:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«No hay barricada, no hay adoquín y no hay bola de acero que pueda frenar la ilusión del proyecto de España. No la hay y no la habrá nunca. Y cuando lo intenten van a acabar en la cárcel». Con estas declaraciones, a las puertas del palacio de la Generalitat en Barcelona, y lamentando la pésima semana de disturbios en Cataluña, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió, una vez más, aplicar inmediatamente el artículo 155 para que Cataluña deje de ser «un territorio sin ley».

Rivera encabezó el acto «¡Basta ya! Justicia y convivencia» de la formación naranja, que congregó a unas 1.700 personas, según la Guardia Urbana y cerca de 3.000 según los organizadores, y que acabó con el despliegue de una gran bandera con el corazón tribandera símbolo de la formación. Los cánticos en apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra y los gritos en favor de la libertad interrumpieron en varias ocasiones los parlamentos.

A diez días de que empiece la campaña electoral, el líder de Cs –también vestido con una camiseta con el corazón con las banderas catalana, española y europea– se enfundó en realidad el traje de candidato. «No quiero ser presidente del Gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para protegeros a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a quienes intenten romper nuestro país», aseguró.

«Sabíamos que la iban a liar»

El presidente catalán, Quim Torra, fue objeto también de las críticas del líder de la formación naranja. Para Rivera, más que dimisión sería necesario aplicar el 155 para cesarle y poder recuperar la convivencia en Cataluña. «Los que sabemos lo que pasa en Cataluña sabíamos que la iban a liar otra vez. ¿Lo sabíais o no sabíais?», preguntó.

Las últimas batallas campales en Barcelona también tuvieron protagonismo en el acto. Rivera lamentó que la Ciudad Condal se haya «convertido en un incendio, símbolo de radicales» y remarcó que, preocupado por esta imagen, decidió que tenía que ir a la capital catalana. En este sentido, Rivera recordó a los «sinvergüenzas y delincuentes que mientras tiraban adoquines a las cabezas de los policías gritaban a la vez "las calles serán siempre nuestras"» que las calles son de todos.

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, intervino en el acto y mostró su clara indignación por los altercados. Denunció haber «visto con miedo cómo el fuego y las cenizas llegaban hasta la puerta de nuestra casa» y acusó a Quim Torra por ser un «pirómano que se dedica a echar gasolina en las hogueras de los comandos radicales».

La líder catalana, Lorena Roldán, denunció que el PSC no apoyara la moción de censura contra Torra

Roldán quiso lanzar dardos contra el PSC, después de que hace poco más de una semana los socialistas rechazaran apoyar la moción de censura de Cs en el Parlamento catalán contra el presidente catalán. Así, acusó a la formación liderada por Miquel Iceta de «ir con la calculadora electoral en la mano». La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, durante su turno defendió: «¿Sabéis lo que es hoy plaza Sant Jaume? ¡El lugar del mundo con más valentía por metro cuadrado!». Y destacó que Rivera es el mejor candidato a la presidencia porque es un catalán «que ha luchado contra el nacionalismo».

El ex primer ministro francés y líder de BCN Canvi, Manuel Valls, –que hasta principios de verano estuvo en coalición con Cs en el Ayuntamiento– reprochó a Rivera sus promesas de «meter en la cárcel a los que quieren romper España» y le recordó que no es el jefe del Ejecutivo «el que mete a unos u otros en la cárcel».