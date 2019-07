Albert Rivera critica las «consultas» de Pedro Sánchez: «Se piensa que es el jefe del Estado» El presidente de Cs reclama al candidato socialista que «trabaje» y cierre su ejecutivo para poner en marcha la legislatura

No han pasado ni tres meses desde las elecciones generales del 28 de abril, pero Albert Rivera ya tiene la vista fija en la próxima cita electoral. Imperturbable en su decisión de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el presidente de Ciudadanos (Cs) está decidido a ejercer una oposición «leal y con sentido de Estado» para que el mandato del socialista dure solo una legislatura y no «una década».

Pero para ello, la actividad parlamentaria debe discurrir con normalidad. Algo que no sucederá hasta que sea investido Sánchez y se forme gobierno. Por ello, en la reunión del grupo parlamentario de Cs de este jueves, Rivera ha apremiado al secretario general del PSOE a ponerse manos a la obra y a concretar un acuerdo «con sus socios». «Sánchez se piensa que es el Jefe de Estado y hace consultas», ha criticado Rivera, que ha asegurado que no se reunirá más con el presidente del Gobierno en funciones porque ya le ha trasladado en sus dos citas anteriores lo que tenía que decirle: «Que forme gobierno, que estamos esperando a trabajar en la oposición».

Aunque el líder liberal ha afirmado que con Sánchez y con sus socios no van «ni a la vuelta de la esquina», ha vuelto a abrirse a negociar con él pactos de Estado para demostrar que su partido está dispuesto a «liderar» una «oposición como nunca ha tenido este país». Rivera quiere demostrar a los españoles esta legislatura cómo es posible encabezar las políticas de Estado como tercera fuerza política, para tratar de paso de erigirse en la mejor alternativa al sanchismo. «Para los pactos de Estado no es que le pida que nos llame (a Sánchez), es que le voy a llamar yo», ha sentenciado.

«España necesita una oposición fuerte», ha señalado, y ha desdeñado implícitamente a Vox y al PP al afirmar que, si Cs no estuviese en la oposición, Sánchez solo tendría una alternativa «friki, radical o corrupta».

Fuentes del grupo parlamentario de Cs aseguran que en la reunión de hoy tan solo se han tratado temas de intendencia. Según explican, desde la dirección del grupo parlamentario han pedido calma y paciencia a los diputados en el reparto de roles, y han detallado que hasta que no se constituyan las comisiones no podrán avanzar en ello.