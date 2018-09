La abstención del PSOE posibilita que el Parlamento balear inste al Estado a no aplicar el artículo 155 La propuesta originaria de MÉS por Mallorca pudo salir finalmente adelante gracias, además, a dos errores de votación concatenados, primero por parte de un diputado socialista y luego por parte de una diputada popular

Josep María Aguiló

La abstención del PSOE y una serie de errores de votación concatenados, primero por parte de un diputado socialista y luego por parte de una diputada popular, han permitido que en el pleno celebrado este martes en el Parlamento balear pudiera salir finalmente adelante una propuesta presentada por MÉS por Mallorca contraria a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dicha propuesta era una de las 22 proposiciones de resolución presentadas por los ecosoberanistas tras el reciente Debate de Política General.

La moción de MÉS aprobada este martes señala que «el Parlamento de las Islas Baleares insta al Consejo de Ministros del Gobierno del Estado a no suspender unilateralmente ni la autonomía ni las funciones de ninguna comunidad autónoma, ni de sus poderes ejecutivo ni legislativo. El conflicto territorial en el Estado español sólo encontrará una solución desde el diálogo, sin la imposición del artículo 155».

Teniendo en cuenta la actual suma de diputados de los distintos partidos políticos con representación en la Cámara autonómica, la abstención del PSOE debería de haber imposibilitado, en principio, que pudiera adelante la propuesta de MÉS. Del total de 59 escaños que hay en el hemiciclo, 19 corresponden al PP, 14 al PSOE, siete a Podemos, seis a MÉS por Mallorca, tres a MÉS por Menorca y otros tres a Proposta per les Illes (PI). En el Grupo Mixto hay además los dos diputados de Cs, una diputada de Gent per Formentera, tres diputados que al inicio del actual mandato formaban parte de Podemos, pero que hoy ya no pertenecen a la formación morada, y un diputado que abandonó el PP.

En el pleno de este martes había tres ausencias, la de la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur —que siempre suele votar con la izquierda—, y la de dos diputados del PP, Antonio Gómez y Marga Prohens, por lo que cualquier mínimo error en las votaciones podía decantar la mencionada propuesta de MÉS por Mallorca en un sentido o en otro, como finalmente ha sucedido.

Dos votaciones confusas

En la primera votación de la propuesta de los ecosoberanistas se ha producido un empate, ya que ha habido 20 votos afirmativos, 20 negativos y 16 abstenciones. Han votado «sí» los seis diputados de MÉS por Mallorca, los tres de MÉS por Menorca, los siete de Podemos y los tres que pertenecían a la formación morada al inicio de la legislatura. Además, un diputado socialista que debería de haberse abstenido, Xico Tarrés, ha votado por error a favor de la proposición de MÉS, lo que ha dado como resultado el citado total de 20 votos a favor y el consiguiente empate, que ha provocado que tuviera que haber una segunda votación de la propuesta. En esa primera votación se han pronunciado por el «no» los 17 diputados del PP presentes hoy en el pleno, los dos diputados de Cs y el antiguo diputado popular hoy en el Grupo Mixto, es decir, también 20 en total, mientras que 13 diputados socialistas y los tres del PI se han abstenido.

En la segunda votación, el diputado socialista Tarrés no ha votado en ningún sentido —ni «sí, ni «no», ni «abstención»—, lo que en circunstancias normales habría supuesto que la moción de MÉS decayera, al contar entonces con ya sólo 19 votos afirmativos. Sin embargo, una diputada del PP, María José Ribas, que había votado «no» en la primera votación, ha votado «sí» por error en la segunda, con el resultado final y definitivo de 20 sufragios a favor de la propuesta de MÉS, 19 en contra y 16 abstenciones.

Tarrés ha atribuido lo ocurrido con su voto a un error en el primer caso y a un despiste a la hora de votar en el segundo caso. Aun así, el hecho de Tarrés forme parte de la corriente más nacionalista del PSOE balear ha levantado algunas suspicacias y especulaciones sobre su proceder en el pleno de este martes en relación a la controvertida propuesta de MÉS finalmente aprobada.

Mucha menos polémica ha habido, en cambio, con una de las 48 propuestas de resolución presentadas por el PP, centrada en su caso en la situación de Cataluña. La proposición originaria de los populares indicaba que «el Parlamento de las Islas Baleares constata que en España no existen los mal llamados "presos políticos" y manifiesta el respeto más absoluto por la labor que desarrollan los jueces y tribunales de justicia, así como a la legalidad vigente». Han apoyado dicha moción Cs y finalmente también el PSOE, después de que el PP haya aceptado retirar de la misma la expresión «mal llamados» antes de la expresión «presos políticos».