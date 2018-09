Carmen Calvo, de los presos del «procés»: «Si el juicio se atrasa, no sería lógico alargar la prisión preventiva» La vicepresidenta del Gobierno concede una entrevista a La Vanguardia sugiere «medidas distintas» si el escenario fuera ese, aunque no la puesta en libertad

EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho «no sería lógico alargar la prisión preventiva», y advierte sobre las críticas de PP y Cs que «están en las barricadas por su mal perder y son egoístas contra su propio país».

En una entrevista que publica hoy La Vanguardia, la vicepresidenta Carmen Calvo se refiere a la posibilidad de que el juicio contra los líderes independentistas pueda alargarse más de lo que estaba previsto.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el expresidente Felipe González ya dijo que el hecho de que estén en prisión «no ayuda», y se muestra partidaria de valorar si se pueden «tomar otras medidas» que no pasen por alargar la prisión preventiva.

«Se lo podría plantear el juez, sería razonable», puesto que «alargar tanto una prerrogativa, si se va a alargar la vista oral, parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones», indica la vicepresidenta.

«Evidentemente no en libertad, porque están siendo parte importante de un procedimiento, -matiza- pero si se alarga tanto en el tiempo como se está diciendo, para el año que viene o para después de las elecciones, parecería razonable que tuvieran otras medidas distintas. La prisión preventiva está para lo que está». Según Calvo, «las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más, pero (si el juicio) se alarga tanto en el tiempo, quizás el juez se plantee la medida que considere, para estos preventivos, como para cualquier otro».

«Salieron los de 'La Manada', por ejemplo», recuerda, y añade que si el juicio contra los líderes independentistas «se retrasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva» y «parecería lógico que el juez, en el ámbito de sus competencias y con total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones».

Por lo que respecta a los insultos a los presos independentistas que profieren algunos jueces en el chat de la magistratura, la vicepresidenta Calvo afirma que «la independencia judicial consiste en la imparcialidad de lo que digan en sus pronunciamientos jurídicos» y »por lo demás, sobra mucho ruido para reconducir esta crisis».

Sobre las críticas de PP y Cs al Gobierno, la vicepresidenta considera que ambos partidos «están en las barricadas por su mal perder y son egoístas contra su propio país», mientras que en relación con su propuesta de aplicar otra vez el artículo 155 en Cataluña, Calvo indica que «quizás (se produce) porque no tienen otra cosa que hacer en la política».

Después de subrayar «tiene un gran valor que la Generalitat se siente a discutir con el Gobierno», Carmen Calvo le pide al presidente catalán, Quim Torra, que «gobierne para todos los catalanes, que no utilice la institución en beneficio exclusivo de su ideario».

En relación con los Presupuestos, la vicepresidenta puntualiza que «no habrá elecciones si no hay presupuesto, no tenemos prisa en convocarlas».