Mapa regalado por el ministro Ábalos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife - Twitter de José Manuel Bermúdez

Ábalos regala al alcalde de Santa Cruz de Tenerife un mapa de 1626 en el que no figura Canarias «Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su Gobierno», subraya el regidor tinerfeño