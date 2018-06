Ábalos, de la detención del presidente de la Diputación de Valencia: «Tal es el daño que no puede seguir» Ábalos ve «un hecho lamentable y vergonzoso» la detención del presidente de la diputación de Valencia pero Ferraz sigue sin tomar medidas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que la detención por presunta corrupción del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, es «un hecho muy lamentable y vergonzoso» que obliga a su dimisión o cese. «El daño a la imagen es tal que no puede seguir», ha declarado Ábalos esta tarde en el Senado, sin especificar si será expulsado del partido. Ferraz de momento se ha limitado a abrir un expediente informativo, no de expulsión, y dice estar a la espera de conocer detalles del caso para tomar decisiones más contundentes.

El ministro de Fomento y responsable de Organización del PSOE ha reconocido el desconcierto de su partido ante el arresto de Rodríguez y otros cinco cargos involucrados en una supuesta trama corrupta que falseaba contratos de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa. No ha restado la gravedad a los hechos que han motivado su detención. «Me parece tan aparatoso y escandaloso», ha comentado.

«Sin saber de qué va, porque está en secreto, no sé exactamente cual es el delito o el reproche, simplemente me parece que el señor Rodríguez no puede seguir en la presidencia», ha sido su reflexión.

«Entiendo que debe ser importante cuando se produce una detención, sino no se produce toda esta puesta en escena», ha añadido. El portavoz del PP en la comisión del Senado que investiga la financiación ilegal de otros partidos, Luis Aznar, ha cuestionado que el PSOE utilice una doble vara de medir con los populares, a los que exigía el cese inmediato de cualquier cargo detenido por supuesta corrupción.

Déjeme que transcurra el día para que no sea solamente una opinión, sino un ejercicio de arbitrariedad», ha pedido el ministro socialista. Lo mismo ha reclamado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien la noticia le ha pillado en el Congreso.

Ábalos no ha querido precisar luego ante los periodistas si Rodríguez será expulsado y ha remitido a las aclaraciones que haga el «secretario general», en alusión al valenciano Ximo Puig.