Sánchez no se moja entre Iglesias y Rivera: "Yo preferiría a Carmen Calvo"

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 15/04/2019 22:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No quiere Sánchez hablar de socios y de pactos poselectorales en la campaña electoral. Quiere evitar perturbaciones que comprometa el crecimiento del PSOE que recogen las encuestas, y que los estrategas socialistas interpretan que se produce tanto por la izquierda como por la derecha.

Por eso el presidente del Gobierno ha evitado esta noche durante una entrevista en Antena 3 elegir socio. Ante una pregunta sobre si prefería como socio a Pablo Iglesias o Albert Rivera, el líder del PSOE ha tirado de ironía para evitar posicionarse: "Yo preferiría a Carmen Calvo", ha dicho.

Y es que el discurso de Sánchez en los últimos días pasa por reivindicar el voto útil para construir un Gobierno "que dependa de sus propias fuerzas", como ha dicho en algunos mítines en los últimos días. Hoy ha defendido "un Gobierno socialista con independientes de prestigio". Sánchez ha aventurado que muchos de sus ministros repretirán en el cargo.

Sánchez no ha dicho que vaya a rechazar el apoyo de las fuerzas independentistas de cara a una investidura porque "cada uno es libre de votar lo que quiera". Pero advirtiendo que "los límites de acción de Gobierno son los que he marcado", en referencia a una afirmación anterior respecto a que "no va a haber independencia y no va a haber referéndum".

Después de presentar esta mañana un programa electoral que además de rechazar el referéndum de autodeterminación rechaza la aplicación del 155 al considerarlo "un estado de excepción permanente". En esta entrevista ha querido matizar que "si tengo que aplicar la Constitución, el 155, lo aplicaré". Pero dejando claro que "no quiero hacerlo".