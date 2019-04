Sánchez arranca en Castellón pidiendo el voto útil ante el «mar de siglas» a su izquierda y a su derecha

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Enviado a Castellón Actualizado: 12/04/2019 21:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Sánchez ha celebrado en Castellón su primer mitin de campaña tras el arranque en Dos Hermanas. Él y todos quienes le preceden en los mítines repiten sin cesar los llamamientos a la movilización. Y así seguirá siendo durante toda la campaña electoral.

El panorama que vaticina el CIS para la Comunidad Valenciana es el siguiente: PSOE 11-13, PP 6-7, Cs 3-6, Vox 3-5, UP 3, Compromis 1-2, PACMA 0-1. Ese vaticinio ha permitido a Sánchez reclamar el voto para el PSOE ante el «mar de siglas» que inunda la política española y en particular la política valenciana. Sánchez ha dicho entender que con tantas opciones haya gente «dubitativa».

Y para resolver esa ecuación el PSOE plantea una elección polarizada «entre futuro y pasado» y se reivindicó como «el único que puede frenar a esta derecha».

La apelación a los indecisos es fundamental. Los estrategas socialistas tienen en su punto de mira a los votantes de Ciudadanos incómodos con la estrategia de Albert Rivera de apostar a una coalición que necesitará del apoyo de Vox. En ellos piensa cada vez que repite su «no es no» a los independentistas: «No va a haber referéndum en Cataluña, no va a haber independencia. No es no». Se dirigió a los líderes del secesionismo para que «sean valientes» y digan a sus seguidores «que les han mentido».

Para eso Sánchez se ha vendido esta tarde incluso ante aquellos que «nunca han votado al PSOE». Y ayer lo hizo hasta como mal menor: «Quizás me ven a mí y dicen ‘este hombre no es que me parezca el mejor de los candidatos, pero visto lo visto apuesto por el PSOE`».

Antes que él el presidente Ximo Puig pidió a sus electores que no se confíen con las encuestas: «No es verdad que ya está todo arreglado con las encuestas. Si no somos capaces de movilizar no ganaremos». O la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Castellón, Susana Ros, que pidió votar al PSOE «para que el voto no acabe en la papelera» porque a las elecciones «se presentan muchos partidos pero muy pocos van a poder formar Gobierno».