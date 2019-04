El PSOE intenta fomentar la movilización: "La abstención es la cuarta derecha de estas elecciones"

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Gijón Actualizado: 24/04/2019 20:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE sale del doble duelo televisivo convencido de que, pese a que no se ha otrogado a Pedro Sánchez la medalla de ganador de los debates, el relato de la campaña no ha cambiado. Fuentes socialistas creen que "ha ganado la izquierda" y que la noticia más relevante es que se ha visibilziado la pugna en la derecha: "se están despedazando".

No salir derrotado y sin graves golpes era el objetivo. Consideran en el PSOE que los que Sánchez pudo recibir (sobre Cataluña o sobre su tesis doctoral) "no tienen incidencia en nuestras filas". Hoy, primero en Badajoz, y luego en Asturias, Pedro Sánchez ha comenzado la recta final de la campaña como si nada hubiera pasado. Y es que los socialsitas creen que no salen afectados de los debates y mantienen su mensaje fuerza de promover la movilización.

En su primer acto del día en Badajoz, Sánchez ha vuelto a apelar a la concentración del voto en torno a los socialistas: "Nada está hecho. Lo importante no es cómo empieza una competición, sino como acaba. Movilicemos todo el voto en torno al PSOE para frenar al PSOE".

Por la tarde ha incidido en este mensaje desde Gijón. "No basta con ganar las elecciones. Hay que ganar y gobernar". Sánchez ha venido a pedir calma a Pablo Iglesias por sus llamamientos a compartir Gobierno: "No hagamos castillos en el aire. La amenaza es real. Si suman, ¿de que vamos a hablar el 29 de abril? Primero ganar", ha dicho Sánchez. En privado los socialistas reconocen que Iglesias pudo hacer buenos debates para convencer a electores indecisos

La número dos del PSOE y cabeza de lista por Asturias, Adriana Lastra, ha hecho un llamamiento para evitar las bolsas de abstención que tradicionalmente afectan más a la izquierda: "La abstención es la cuarta derecha de estas elecciones, es una derecha más. Un día de abstención son cuatro años de retroceso", ha dicho. Alertando de que el día 29 "no hay derecho de devolución". Los estrategas de Moncloa consideran que una participación por encima del 70% les beneficiaría.

La federación asturiana ha organizado el mayor acto de lo que llevamos de campaña para el PSOE con un aforo de 3.500 personas en Gijón. Su líder regional, Adrián Barbón, también ha pedido el voto de aquellas personas que pudieron sentir simpatía por Ciudadanos y que ahora están "escandalizados por la deriva de Albert Rivera".