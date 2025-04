La campaña ha entrado en los minutos decisivos. A falta de cinco días para votar hay unas pocas certezas más o menos claras. Por ejemplo, que Feijóo domina las encuestas de manera holgada , ya las publiquen medios de la caverna o los cruzados del periodismo libre e independiente. No es que la demoscopia le sitúe un poco por delante, es que estaría en condiciones incluso de mejorar los resultados de 2016. Un escándalo.

Otra evidencia es que a lo largo de la campaña, la izquierda no ha sido capaz de recuperar pulso —o siquiera de tenerlo en algún momento—, por motivos que ahora no vienen al caso, pero que podrían resumirse en su incapacidad para mostrarse como una alternativa seria, unida, fiable ante lo que se nos viene encima . Eso, y que sus candidatos no enamoran ni generan adhesiones más allá de sus propios parroquianos. E incluso ahí no hay entusiasmos. Miren al PSdeG.

Esto llevaría a pensar que en un transcurrir normal de los acontecimientos, el 12 de julio el PP estaría en disposición de —votación mediante— revalidar su mayoría absoluta. Lo que no contábamos es con que el Covid-19 quisiera ejercer de agente electoral en esta recta final de campaña , de elemento distorsionador. O mejor dicho, de elemento utilizado por la izquierda para distorsionar y condicionar lo que pueda pasar el 12-J.

Disimulado al comienzo de la precampaña, ya no se oculta el discurso del miedo, azuzándolo frente a los grupos de riesgo, y algunos partidos piden incluso cancelar las elecciones en A Mariña. Veremos si antes del viernes no piden suspenderlas en toda Galicia, al tiempo que culpan a Feijóo del adelanto electoral. Como si en septiembre fuésemos a estar mejor.

La oposición juega sus opciones a la carta de una caída brutal de la participación. Si les sale la apuesta y gana el PP, saldrán en tromba a deslegitimar las elecciones por no ser representativas de la voluntad de la sociedad y darán esa matraca toda la legislatura. Pero si suena la flauta y Feijóo pierde la absoluta, no tengan duda de que no les importará nada cuánta gente haya ido a votar. Quieren ganar como sea.