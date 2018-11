Elecciones en Andalucía 2018 Teresa Rodríguez: «No vamos a volcar esta voluntad de cambio en un Gobierno de Susana Díaz. Ni mijita» Adelante Andalucía celebra su mitin central en Sevilla con Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Echenique arropando a los candidatos

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 24/11/2018 14:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Era el mitin central de su campaña. El termómetro para verificar el verdadero estado de forma de Adelante Andalucía. Por eso echaron el resto. Unas dos mil personas, 3.500 según la organización, se han reunido en uno de los pabellones de Fibes para arropar a Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, con un público entregado en el que también estaban los primeros espadas de Podemos e IU.

Pablo Iglesias y Alberto Garzón arropando a la confluencia andaluza que tantos quebraderos de cabeza les ha dado en Madrid. Ellos y todos los líderes morados como Pablo Echenique o Noelia Vera, dejando a un lado las diferencias que existen entre ellos y Teresa Rodríguez. No importaba.

Teresa Rodríguez, vestida con una chaqueta morada, no ha querido dejar nada a la especulación, «le decimos a Juan (Marín) que no se ponga celoso. Que no vamos a volcar esta voluntad de cambio en un Gobierno de Susana Díaz. Ni mijita».

«En el debate de Canal Sur querían tenerme chillando ante Susana Díaz. Pero yo no soy la opositora a Susana Díaz. Soy la alternativa», ha dicho la política gaditana ante los aplausos y el calor del público asistente que ha coreado diversas consignas durante todo el mitin, «Sí se puede», «no pasarán» o «viva Andalucía libre».

La candidata de Adelante Andalucía ha dedicado una buena parte de sus palabras a criticar a Susana Díaz entre los aplausos de su gente. Así, ha desgranado el curriculum de la presidenta de la Junta, «que lleva viviendo de lo público desde la tierna edad de los 23 años» «Cuando ella pide estabilidad, ¿qué estabilidad quiere la de Andalucía o la suya propia?».

Y se ha dirigido a muchos socialistas que están descontentos con la actual gestión del PSOE. «El susanismo se parece al socialismo como un huevo a una castaña. El susanismo no sabe nada de la lucha honesta del socialismo, de la lucha sindical de la UGT».

En un discurso muy ideológico, Teresa Rodríguez ha tenido unas palabras para recordar a los inmigrantes muertos en las costas andaluzas y ha centrado sus críticas contra los bancos. «Los bancos han ganado dinero con la crisis, ellos son la minoría peligrosa de este país».

La lideresa de Podemos ha anunciado que su voluntad es poner en marcha un «Gobierno escudo«. «Escudo frente a los patriotas de pacotilla, frente al derecho a una vivienda y frente a los que regalan nuestra tierra a pedazos».

Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tenido este sábado su segunda aparición en la campaña andaluza y ha hecho un discurso muy andalucista, en contra de lo que suele ser habitual.

«Como Europa no mire al Sur, se acabó Europa», ha dicho para asegurar que Andalucía «es el factor decisivo para que España cambie, como ya ocurrió hace 40 años cuando esta tierra se ganó por derecho propio ser considerada una nacionalidad histórica».

El líder morado no ha desaprovechado la oportunidad para desacreditar a Susana Díaz y situarla a la derecha, «si Susana Díaz hubiese ganado las primarias, ¿seguiría Rajoy en la Moncloa?; si Susana Díaz hubiese ganado las primarias, ¿habría habido los presupuestos más de izquierdas de la historia?».

En el mitin, que se inició con la actuación de la chirigota de Cádiz de Vera Luque, también intervinieron Alberto Garzón, quien cerró su intervención con «salud y república», y Antonio Maíllo, que fue el último en intervenir llamando al futuro de Andalucía, «un proyecto que nos tiene que trascender para ganar esta batalla».

«No puede liderar el futuro de Andalucía, Susana Díaz, quien ha negado tres veces a esta tierra»