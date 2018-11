La potente maquinaria de la Junta de Andalucía se pone al servicio de Susana Díaz en las elecciones andaluzas

La Junta de Andalucía, la «mayor empresa» de la comunidad autónoma, la primera contratista y la primera empleadora (con 270.000 trabajadores directos), también está en campaña. Dotada de un presupuesto de casi 35.000 millones de euros, la institución se ha convertido en la más eficaz maquinaria de propaganda al servicio de su presidenta, la candidata socialista Susana Díaz, para vender su gestión, difundir sus promesas y, a la postre, ganar las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Ayer, el primer martes que se reúne el Consejo de Gobierno desde el comienzo de la campaña electoral, el Palacio de San Telmo parecía otra vez un salón de lotería el día del Gordo de la Navidad. El máximo órgano ejecutivo adelantó un mes la aprobación de una partida de 21,5 millones para complementar las pensiones asistenciales y no contributivas de 107.000 mayores, una actualización anual que en los últimos seis años ha aprobado siempre a finales del mes de diciembre.

Pero este año se ha anticipado un mes para abonar oportunamente el terreno electoral a sólo trece días de que se abran las urnas. A lo prematuro de la resolución se une otra particularidad: la Junta subirá estas ayudas un 4 por ciento el próximo año, cuando entra en vigor la medida, mientras que en los tres ejercicios anteriores, sin elecciones en el horizonte, las había aumentado sólo la mitad (2%).

A este anuncio se sumó otro dirigido a los jóvenes opositores que sueñan con convertirse en funcionarios o, al menos, entrar en la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud.En plena campaña, el Ejecutivo aprueba una nueva oferta de empleo público para este año de 3.618 plazas, 2.532 de turno libre y 1.086 de promoción interna. El proceso selectivo fue acordado a principios de octubre en la mesa sectorial, integrada por representantes de la Consejería de Salud y sindicatos.

Al margen de la oportunidad de la medida, lo contradictorio es que la Junta anuncie a bombo y platillo una oferta de empleo nueva cuando «lleva más de tres años sin resolver las oposiciones 2013-2015», como le reprocharon ayer desde el sindicato de enfermería Satse.

La ansiedad por la cercanía electoral también se plasma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que viene cargado de convocatorias de subvenciones. Ayer, difundía la ampliación en 5,5 millones más del presupuesto del programa de ayudas a las familias «para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años» en los centros de Educación Infantil. En agosto se había dotado de 13,2 millones y se ha aprobado una modificación para ampliarlo hasta 18,7. En el BOJA de este martes aparecen otras ayudas para transporte escolar, que tienen una partida de 1,6 millones.

Precisamente, por haber usado la institución con fines partidistas, la Junta Electoral de Málaga ha dado un toque de atención al alcalde socialista de Torremolinos. Había pagado «campañas» de propaganda con los recursos del Ayuntamiento, algo que está prohibido a las puertas de unos comicios, según J.J.Madueño.

Por usar medios públicos para «perseguirle y acosarle» tras criticar la gestión sanitaria, el doctor Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha presentado una querella contra Susana Díaz. La acusa de usar a funcionarios públicos del SAS para visualizar los más de mil vídeos editados por él para aportar este material como prueba la causa donde está procesado por supuestas injurias a la presidenta andaluza.

... Y los cursos de formación parados

La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) denunció ayer que es «falso» que los cursos de formación de la Junta para desempleados se hayan reactivado, al tiempo que lamentó que no habrá una nueva convocatoria hasta «al menos» 2020. «Lo más grave no es ya que no se gaste el presupuesto para los desempleados, sino que la Junta tiene que devolver al Gobierno central las partidas destinadas a estos cursos de formación», 110 millones de la convocatoria 2017-2018.