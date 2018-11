Elecciones en Andalucía 2018 Debate elecciones andaluzas: Teresa Rodríguez, a Susana Díaz: «Yo no la he dejado sola, usted prefiere a al derecha» El choque entre Marín y Moreno eclipsa los ataques a la gestión de Susana Díaz

M. Moguer

@ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 19/11/2018 23:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los candidatos llegaban antes de las nueve a las instalaciones de Canal Sur para este primer debate de las elecciones andaluzas, que tiene lugar en la cadena autonómica. La primera en llegar ha sido la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Le ha seguido el líder de Ciudadanos, Juan Marín. Después, el candidato del PP, Juanma Moreno. La última en llegar ha sido la candidata socialista y presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Tras la presentación de la moderadora, la periodista Mabel Mata -Paridad de género y repetición de los cuatro candidatos en una cita electoral. Son los datos que ha destacado Mata-, han comenzado su intervención los candidatos han tenido un primer minuto para presentar sus propuestas. Unas líneas generales en las que han intervenido en orden decreciente de representación parlamentaria. La primera ha sido Susana Díaz, que ha dado «Andalucía está mejor que hace cinco años», ha argumentado. «Pero no me conformo, quiero más Andalucía, mejor para todos» Para eso, ha dicho, me presento «comprometido con esta tierra» aspirando a «una amplia mayoría».

Moreno ha empezado con una pregunta: «¿Considera usted que el PSOE debe gobernar cuatro años más o cambiamos?» Sobre esa idea ha girado el discurso el popular, que ha explicado que «el cambio es oportuno y urgente. Las comunidades que han tenido alterancia han progresado en términos económicos».

Teresa Rodríguez ha explicado que Andalucía tiene que profundizar «políticas progresistas y la igualdad, la solidaridad, la protección del más débil. Lo hacemos cargados de ilusión con un hilo de ilusión que une el 28 F y el 4D».

Por su parte, Juan Marín ha explicado que Ciudadanos se presenta con la firme voluntad de llevar ese cambio que esperan los andaluces hace 40 años. No quiere, ha dicho, un debate «de vieja política, de confrontación, del y tú más». «Los que hemos trabajado fuera de la política -ha dicho- sabemos lo difícil que es el día a día de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos quieren soluciones, por eso nuestro gran objetivo cuando ganemos el día 2 es devolver Andalucía a los andaluces».

Economía y Empleo

El primero bloque ha empezado sobre Economía y Empleo. Ha arrancado el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, que ha manifestado este domingo, durante el debate electoral en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) por los comicios autonómicos del 2 de diciembre, que Ciudadanos (Cs) ha sido «corresponsable» durante esta legislatura, con su «apoyo» al Gobierno de Susana Díaz, de la situación de desempleo en la comunidad y de la ausencia de reformas para que la economía avance, mientras que el candidato de la formación naranja, Juan Marín, le ha pedido que no dé lecciones porque lo que el PP ha aportado durante 40 años de autonomía es «nada».

Durante el bloque sobre 'Empleo, economía y política fiscal' del debate, el rifirrafe más evidente ha sido el que han protagonizado Moreno y Marín, candidatos de dos formaciones que no han descartado sumar escaños tras las elecciones para posibilitar el cambio político en Andalucía.

Moreno ha recordado que Cs ha «cogobernado» con el PSOE-A en esta legislatura, posibilitando que Susana Díaz disfrutara durante tres años y medio de una «mayoría absoluta», de manera que hay un «responsable» de que no se llevaran a cabo las reformas necesarias, la presidenta de la Junta, y un «corresponsable», Ciudadanos.

Por su parte, Marín ha considerado que Moreno tiene una «obsesión brutal» con Ciudadanos y le ha replicado que él no tiene que prometer a los andaluces que en la próxima legislatura bajará los impuestos, puesto que ya se los ha bajado en la que ha finalizado, como ha ocurrido con el impuesto de sucesiones y donaciones o con el tramo autonómico del IRPF.

Sanidad y Educación

El segundo bloque, sobre Sanidad y Educación, ha sido un poco más bronco que la primera, aunque sin grandes ataques. El modelo educativo y de sanidad ha centrado esta parte, en la que Díaz ha sacado pecho por su gestión, mientras Moreno ha propuesto una forma diferente de gobernar, Marín le ha reprochado que no conoce la realidad de la vida andaluza y Rodríguez ha pedido más inversión en servicios públicos.

Transparencia y corrupción

Teresa Rodríguez ha empezado diciendo que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los andaluces, «como consecuencia de las vergüenzas que hemos tenido que ver», y porque los andaluces saben «hay 20 años de autonomía puestos en duda en el banquillo de los acusados» en referencia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. «Nos han robado las expectativas» y «se han gastado del dinero en lo que no debían, creando una red clientelar». El PSOE, ha acusado, ha creado esa red, ha dicho, «para mantenerse en el poder». Acusó a Díaz de evadirse de dar respuestas porque «dice que no estaba entonces» y la acusó también de tener «altos niveles de tolerancia» con la corrupción. Cs «ha estado tres años y medio blanqueando el cortijo», ha seguido disparando Rodríguez. Y a Moreno le ha recordado la Gurtel.

Por su parte, Juanma Moreno ha recordado cómo la corrupción se vinculaba en todos lados con Andalucía y «eso tiene un coste», ha dicho. Andalucía es la comunidad con mas corrupción, según la UE, ha citado y eso es «producto de 40 años de socialismo». «Se han creído que esto es suyo» y ha recordado que Chaves y Griñán están sentados en el banquillo.

Para Marín, la corrupción en Andalucía «parece la historia interminable del PSOE ha sacado pecho por haber «arrancado» a Chaves y Griñan de la política para mandarlos al banquillo de los acusados. Se le ha robado dinero a los andaluces y «algunos se han montado fiestorras a costa de los parados». El líder de Ciudadanos ha pedido a Susana Díaz que dé explicaciones y le ha recordado que le pidieron que acabara con los aforamientos y no lo hizo. «No quisieron eliminar los privilegios de la clase política». Tampoco, ha recordado, la oficina contra la corrupción ha echado a andar. «Ni la reforma de la Ley Electoral en Andalucía».

Díaz, por su parte, ha empezado preguntando: «¿Qué caso de corrupción hay desde que yo gobierno?», le ha espetado a Marín. Y le ha recordado que hace tres años era la misma, cuando firmó con ella un pacto de investidura. «Sé que me enfrento a dos bloques, uno a la izquierda que no quiere que gobierne el PSOE y otro a la derecha que se pelea». Todo el mundo, ha dicho, «sabe lo que gano». Al líder del PP le ha recordado «lo que tiene en casa» en términos de corrupción».

El debate ha ganado en calor con el asunto de la corrupción. «Si usted y yo sumamos los escaños nos vamos a poner de acuerdo. Y si no provocamos ese cambio, nunca nos lo perdonarán los andaluces». Marín le ha dicho a Juanma Moreno que «estaría encantado de ser su vicepresidente», expremo que ha negado el popular, tras lo que ha atacado los casos de corrupción en el Partido Popular. Ante ese aparente entendimiento entre PP y Cs, Díaz ha preguntado: «Si suman, pactan, pero si no suman, ¿van a bloquear?» La socialista ha dicho que si no gana las elecciones, no va a bloquear las instituciones. La socialista ha aprovechado para señalar que las alcaldesas de Podemos cobran más que ella, como «Ada Colau o Manuela Carmena», ha explicado.

Por su parte, la líder de Adelante Andalucía ha ironizado sobre los 80 euros que Susana Díaz declaró tener en el banco. «Seguro que los tiene...», ha deslizado. «Usted tiene la mácula, la del silencio cómplice. No ha colaborado con la Justicia. Ha querido tapar las vergüenzas del PSOE», ha acusado Moreno a Díaz. Marín ha recordado que «un alcalde nuestro dimite y a los suyos se lo tiene que llevar esposado la Guardia Civil». «La corrupción solo va a acabar cuando haya un nuevo Gobierno en Andalucía», ha terminado Moreno.

Reto territorial y financiación

Marín ha empezado este bloque apostando por la unión de España y la igualdad de los españoles. Hay que decir lo mismo en cualquier territorio de España, ha dicho el líder de Ciudadanos, que ha presumido de tener «un solo proyecto para todo el país», no como «otras fuerzas políticas». El candidato naranja ha asegurado que defiende la «independencia judicial» y «el Estado de derecho y las instituciones, el respesto a nuestra Policía y Guardia Civil».

Moreno asegura que Andalucía está mal financiada y ha recordado elpacto por el que los partidos andaluces acordaron pedir más dinero, una exigencia que «la señora Díaz ha olvidado» cuando Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa «por la puerta de atrás».

Díaz ha empezado diciendo que cree que una «España unida, en la igualdad y la Constitucional» y además, ha dicho que el PP llegó tarde en aplicar el 155 y, ha asegurado, fue «la primera en apoyar al Rey». La socialista ha asegurado que la infrafinanciación andaluza es real y a asegurado que siempre ha sido «igual de reivindicativa», gobierne quien gobierne. A Marín le ha dicho que «los cuerpos de seguridad del Estado no se pueden manosear», por su referencia a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha pedido a los demás partidos que se hable de Cataluña tras las elecciones, centrando ahora el debate en Andalucía. «El verdadero problema de España no es el catalán, es el andaluz, el de no llegar a fin de mes, el de ver a los jóvenes emigrar. Lo que rompe a este país es la desigualdad», ha asegurado. «Lo que rompe España y Andalucía es las cosas de comer, es lo que nos rompe por la mitad». Adelante, ha dicho, quiere hablar en clave andaluza y ha reprochado el intento de Susana Díaz de irse a Madrid y el adelanto electoral. «La estabilidad que usted piensa -le ha dicho a Díaz- es la suya propia».

«España es un Estado plurinacional», ha leído Juanma Moreno de un libro que se usa en las escuelas andaluzas paraacusar al PSOE de creer en una España como «nación de naciones». Díaz le ha respondido que cree que «España e sun Estado social y democrático» y ha asegurado que se pueden «reconocer los sentimientos», pero no las naciones dentro del Estado.

A Teresa Rodríguez la ha acusado de «dejarla sola» en la aprobación de los presupuestos, que ha dicho, tuvo que pactar con Ciudadanos. El mayor peligro de España es que algunos quieran romperla. «Pero toca hablar de Andalucía», ha reconocido Susana Díaz. «Andalucía no es un problema para España, es una fortaleza», ha reivindicado.

«Me dice usted que la he dejado sola pero en tre ocasiones nos pusimos en contacto para hablar del Presupuesto y no se quiso sentar porque usted ha preferido sistemáticamete a la derecha».