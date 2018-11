Elecciones en Andalucía 2018 Pablo Casado propone centralizar la educación en España: «Tiene que ser competencia del Estado» El líder nacional del PP participa en un mitin central de la campaña andaluza en Granada, donde ha arremetido contra las cesiones del PSOE al independentismo y la gestión de la inmigración

Pablo Casado y Juanma Moreno han participado este sábado en Granada el acto central de la campaña de las elecciones andaluzas que tendrán lugar el próximo 2 de diciembre. «Uno de los últimos actos que cierre antes de que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía», ha dicho el líder nacional de los populares, acompañado también por los candidatos de las ocho provincias andaluzas y cientos de militantes, ante los que ha anunciado una nueva ley para centralizar la educación.

«¡Ni una transferencia más!», ha exclamado Casado para anunciar su «receta»: una ley para que las competencias educativas sean de ámbito nacional. «La educación tiene que ser competencia del Estado», ha afirmado: «¿Qué pintan las autonomías si los niños solo pueden estudiar los ríos de su pueblo?». Además, ha hablado de «equiparación salarial» de todos los profesores de España y ha apuntado que los maestros deben ser elegidos «por su calidad, no por su cercanía o la lengua que hablan».

Casado ha hecho estas declaraciones tras criticar al PSOE por su postura con respecto al altercado que protagonizó el diputado de ERC, Gabriel Rufián: «Vemos como ese energúmeno escupe a un ministro socialista y su presidente no hace nada» con tal de «estar cinco días más en Moncloa»: «¡Qué tropa!». También ha hecho referencia al cese del abogado del Estado que ejercía la acusación de la causa del proceso independentista: «No han dado ninguna explicación».

Por Cuba y Gibraltar

Casado ha arremetido directamente contra el presidente Pedro Sánchez por su viaje a Cuba, «la dictadura más longeva de la historia»: «Qué vergüenza para España, ¿qué pinta Pedro Sánchez en Cuba?». «Encima va y no reclama una reunión con los opositores, ni siquiera les pide que haya democracia, que acaben con esa miseria», ha proseguido antes de hablar sobre Gibraltar: «Tiene que ser español».

«Están negociando mal», ha asegurado: «Desde el Tratado de Utrech no había otra oportunidad similar». Casado ha planteado sus propuestas en este sentido y ha ofrecido «cosoberanía» para que «los llanitos» tengan doble nacionalidad, un «plan de inversión en La Línea» y «un plan de régimen especial fiscal» para «competir con los puertos fundamentales del Mediterráneo»: «Esto estaba negociado, propuesto, asumido, y el Gobierno del PSOE no ha hecho nada»: «A pesar de que no nos han hecho caso, decimos que en esto vamos juntos y que ojalá no sea muy tarde».

«No hay sitio para todos»

«No hay sitio para todos los que quieran venir a España», ha afirmado el líder de los populares, para que llegan «sin respetar nuestras costumbres, nuestra ley, la igualdad entre la mujer y el hombre». «Se han equivocado de país», ha insistido: «La inmigración es ordenada, regulada y vinculada a un mercado de trabajo». «Queremos ser generosos», ha continuado. Casado ha apostado un plan de «cooperación internacional»: «No para subvenciones, como hacía Zapatero», sino para el «progreso económico».

Pablo Casado ha dedicado buena parte de su discurso a hablar de esta materia que en su opinión afecta especialmente a España, donde se concentra «casi el 50% de la inmigración». «El gran drama es que esto está pasando explotando a esta pobre gente», ha apuntado, con el fin de «preservar los derechos humanos de esta pobre gente» y de paso evitar el «efecto llamada»: «Las cifras me han dado la razón».

«Ayer llegaron al Mar de Alborán casi un millar de inmigrantes», ha dicho. «¿Cómo es esto posible si ha ido Pedro Sánchez a Marruecos?», ha preguntado: «Pedro Sánchez fue a ofrecer un mundial, como si España necesitara a otros países para hacer un mundial». Y Casado ha continuado con sus arremetidas contra el Gobierno socialista: «Ni quitaron las concertinas ni han cambiado la Ley de Seguridad Ciudadana para hacer las devoluciones en caliente».