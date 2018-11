ELECCIONES EN ANDALUCÍA 2018 Moreno: «Juan Marín ha pasado de perro de compañía a perro de presa con vistas a las elecciones andaluzas» El líder del PP-A arremete contra Ciudadanos por «fusilar» el proyecto de los populares: «No tiene ideas para los andaluces»

Leo Rama

@Leopoldo_Rama Granada Actualizado: 24/11/2018 18:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP ha celebrado esta mañana en Granada el acto central de la campaña para las elecciones andaluzas. El mitin ha contado con la presencia del líder nacional, Pablo Casado, que ha acompañado a los candidatos provinciales, encabezados por el presidente regional, Juanma Moreno, que ha comenzado su intervención con la promesa de conformar «un nuevo gobierno y una nueva manera de gestionar», algo que, en su opinión, Ciudadanos no puede hacer.

Moreno ha dedicado buena parte de su discurso a arremeter contra la formación de Albert Rivera en Andalucía: «Un partido político que lleva el ADN del socialismo no puede ser cambio en Andalucía». «La garantía de cambio es el Partido Popular», ha insistido el líder del PP andaluz, que ha censurado los postulados del partido liderado por Juan Marín, sobre quien ha asegurado que «ha pasado de perro de compañía a perro de presa» y a quien ha acusado de «fusilar» su proyecto «porque no tiene ideas para los andaluces».

«Esta vez no debemos equivocarnos en el voto», ha señalado. «Aquí muchos vienen ahora a hacerse la foto en campaña, pero ¿quién ha estado aquí durante muchos años plantando cara al socialismo más férreo?», ha preguntado Moreno, que ha criticado el apoyo de Ciudadanos al PSOE en la última legislatura: «Nos sentimos orgullosos de no haber apoyado nunca al PSOE de Chaves y Griñán».

Más tarde, el candidato de Ciudadanos a a las elecciones en Andalucía, Juan Marín, ha exigido al líder popular andaluz que «pida perdón» por sus declaraciones y que «no se equivoque de adversario».

La bajada masiva de impuestos

Moreno ha ahondado en su propuesta angular de aplicar una bajada masiva de impuestos («BMI») en Andalucía para crear «riqueza, empleo, bienestar, porque tenemos talento». «Vamos a cambiar esta situación, porque yo no quiero que me vuelvan a decir una madre o un padre que solo ven a su hijo una vez al año porque aquí no han tenido oportunidades», ha apuntado: «Podemos hacerlo, queremos hacerlo y sabemos hacerlo».

Crear 600.000 puestos de trabajos. Es la gran promesa de Moreno si es elegido presidente de la Junta de Andalucía. Para ello, se ha comprometido a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, reducir al mínimo el impuesto de las hipotecas y también a disminuir el tramo autonómico del IRPF «al mismo nivel que de Madrid», la comunidad que Juanma Moreno ha puesto de referencia: «Para que tengáis dinero en los bolsillos, para que la economía avance».

«Si conseguimos dejar de ser los españoles que más dinero pagamos, muchas empresas van a venir», algo necesario, ha dicho, para subsanar «uno de los principales problemas en Andalucía», como es el desempleo: «A partir del 2 de diciembre, voy a coger a mi consejero de Economía para ponernos en cuatro años al nivel de las comunidades autónomas que más progresan».

Una Andalucía sin enchufes

Moreno ha prometido «acabar con esa máquina de enchufismo» que es la Junta de Andalucía. «Con mi gobierno no va a haber politización» en ningún sector, ha afirmado: «Aquí hay talento, capacidad, fortaleza, pero lo que no tenemos es un gobierno que de una vez por todas ponga a funcionar la educación», pese a que «de esta tierra han salido genios para el mundo».

El líder andaluz del PP ha comentado que su partido tiene «mucho que hacer» en la «recta final» de la campaña para las elecciones de Andalucía. Y cuenta para ello con «un equipazo que además está experimentado en la gestión» y que cuenta con «grandes ideas para Andalucía» y en concreto para Granada: «Estamos en el epicentro de una revolución que hubo en nuestra tierra», ha apuntado al hablar de las movilizaciones sanitarias, que considera justificadas.

«Meses y meses y meses y meses y meses y meses para una prueba diagnóstica», ha exclamado. Moreno ha salido en defensa de los médicos andaluces, y en concreto de los de Atención Primaria: «El socialismo ha salido contra ellos ferozmente. […] Están pidiendo algo tan sencillo como tener 15 minutos por paciente» o eliminar la subasta de medicamentos y que no haya «limitación en la receta».

Compromiso con Granada

Moreno ha hablado con cariño y parsimonia de Granada: «Por estas calles paseé mi amor, por estas calles encontré a mi mujer y en esta ciudad nacieron mis tres hijos»: «¿Habrá ciudad más bonita para enamorarse?». «Pierdo el alma por Granada», ha insistido antes de comprometerse «a poner a Granada en la agenda política» de su futurible gobierno con las dos propuestas estrella del PP en estas elecciones andaluzas: que Granada gestione de forma participada tanto la Alhambra como Sierra Nevada: «Ya está bien».

Los populares prometen «un nuevo modelo de gestión compartido con los granadinos» para evitar el «malestar en los trabajadores, en los empresarios» y en la propia ciudadanía por la administración que la empresa pública Cetursa hace de Sierra Nevada, «una de las maravillas de la naturaleza más importantes que hay y que más ingresos genera», además de prometer que «se ponga en marcha» el proyecto del teleférico que la Junta de Andalucía rechazó por su impacto medioambiental.

E igual para con la Alhambra: «A partir de ahora también va a ser gestionada por los granadinos». Moreno también ha criticado que el monumento «está judicializado porque intentaron hacer negocio» y ha asegurado que contará con «todos los operadores turísticos para hacerlo más eficiente». Asimismo, el presidente del PP de Andalucía ha apalabrado la puesta en marcha de las canalizaciones de la presa de Rules para que el sur de la provincia siga «sacando frutos subtropicales».

Arropado en una mañana fría

En esta mañana fría, Moreno ha estado arropado también por la candidata por Granada, Marifrán Carazo, y por el presidente provincial de los populares, Sebastián Pérez, que ha repasado los incumplimientos del socialismo andaluz en Granada. Desde la sangría de 5.000 empleos perdidos a cuenta de la apertura del Centro Comercial Nevada, el retraso de la alta velocidad, los precios del metro o la Alhambra, cuya gestión, recordó Pérez, será granadina si el PP llega al gobierno andaluz «Me limito a contar las cosas como son».

Pérez ha remachado su intervención con una cita de Antonio Machado y otra célebre frase, en este caso anónima: «Dale limonsa mujer, que no hay en la vida pena como la de ser ciego en Granada». «40 años de ceguera lleva el socialismo en Granada», ha concluido Pérez, entre aplausos, para dar paso a Marifrán Carazo, que ha dedicado odas a la libertad, ejemplificadas con el «no» a la fusión hospitalaria: «Todo empezó en Granada, donde los granadinos salimos a la calle para pedir libertad».

«Libertad» también para la gestión de Alhambra y Sierra Nevada, ha dicho Carazo, que ha defendido al PP y a Juanma Moreno como «la única garantía» de cambio real para poder poner «punto y final a los gobiernos socialistas en Andalucía». «A ganar, a ganar y a ganar», ha concluido la número uno de los populares en la provincia de Granada para las elecciones andaluzas.