Elecciones en Andalucía 2018 Francisco Serrano (VOX): «Somos el partido de los indignados de Andalucía» El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta destaca que su pacto con sus 400.000 votantes es «no defrudarles»

Romualdo Maestre

@romualdomaestre Sevilla Actualizado: 04/12/2018 04:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A su partido le acusan de ser de extrema derecha.

Eso no es verdad. VOX es un partido de extrema necesidad, que nace porque muchos españoles no confían en los partidos tradicionales, que han perdido sus valores y no practican la transparencia ni la democracia interna. Todos nuestros candidatos tienen que pasar unas elecciones primarias para poder ser cabezas de lista, lo que no ocurre en la mayoría de los partidos, que practican la nominación digital, o sea a dedo.

¿Cómo entra usted en la política?

Fueron Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros cuando me inhabilitaron como juez y me propusieron para presentarme como candidato de su formación en las elecciones autonómicas de 2015 para presidir la Junta de Andalucía.

¿Esperaban ustedes estos resultados, 12 escaños en el Parlamento?

Nosotros éramos conscientes de que había una demanda de cambio. Eso lo hemos podido constatar a lo largo de toda esta campaña donde se nos acercaba gente que nos decía que les habíamos devuelto la esperanza y la ilusión. Estoy convencido de que si la campaña electoral hubiera durado quince días más tendríamos el doble de escaños

¿Están dispuestos a pactar con PP y Ciudadanos para promover un cambio político en la Junta?

Nosotros tenemos un pacto con nuestros 400.000 votantes y es no defraudarles. Somos el partido del cambio de signo en un régimen que lleva instalado en el poder 36 años. Si no llega a existir VOX no se hubiera producido este vuelco histórico. De todas maneras debemos partir de la humildad, la paciencia y el sentido de la responsabilidad. Sobre la forma y el fondo del posible pacto se debatirá en el comité ejecutivo de VOX el miércoles.

El voto de VOX de dónde viene, ¿del desencanto de la derecha?

Representamos al partido de los indignados de Andalucía. Tenemos votos transversales. Sabemos de muchos votantes socialistas que nos han confesado que nos votan porque han dejado de creer en su política.

¿Por qué le inhabilitaron como juez de familia?

Fue por el cambio de un día de la custodia compartida de un chico que quería salir con su hermandad en Semana Santa.

¿Existe un lobby feminista que ha ido contra usted?

Existe una presión tremenda de un grupo de feministas que quieren enfrentar a hombres y mujeres sólo por tener diferente sexo. Practican la ideología de género, una de las más perniciosas para nuestra juventud, donde se quiere banalizar en una época de poca madurez sexual de nuestros adolescentes el cambio de sexo, por ejemplo. Y esto es muy peligroso.