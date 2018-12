ELECCIONES ANDALUCÍA 2018 Juanma Moreno (PP): «Las estrategias electorales no pueden malograr el cambio en Andalucía» El candidato a presidir la Junta ofrece a Cs que «participe en el Gobierno y podamos tener un programa de reformas»

J. J. Borrero

¿Por qué tiene que ser Juanma Moreno presidente de la Junta?

Porque el mensaje del cambio político es claro. El PSOEestá desautorizado y sólo intenta aferrarse al poder. Quien hablaba de que el bloqueo era malo para Andalucía, es ahora la que está generando un bloqueo para que no pueda haber un Gobierno de cambio. Respecto a Ciudadanos quiero entender que es parte de la estrategia de negociación porque no me puedo ni plantear que hace unas horas el señor Marín y el señor Rivera dijeran que estaban dispuestos a apoyar al PP si sumábamos para cambiar y y que el partido que tuviera un voto más sería el que asumiría la Presidencia y que ahora hayan cambiado de opinión faltando a su palabra.

¿Es necesario el apoyo de Vox en todas las posibilidades que ha estudiado para su investidura?

El apoyo de Vox es necesario para la investidura aunque después ya se verán pactos puntuales y de Gobierno. Pero dependerán de las posiciones que mantenga Vox, aunque sé, por boca de su líder, que no van a ser un problema para el cambio.

¿Existe la posibilidad de que el pacto andaluz se negocie en Madrid?

Los pactos en Andalucía se tienen que cerrar en Andalucía. Creo que todos tenemos nivel de interlocución aunque otra cosa es que tengamos informadas a las direcciones generales de nuestros partidos. Ya hablé con Juan (Marín) la noche del domingo y le dije que cuando quiera empezamos a hablar para que los equipos se pongan a negociar. La idea es que cuanto antes lo hagamos, mejor; tenemos hasta el 27 de diciembre.

¿Entenderían los andaluces que hubiese una repetición de elecciones?

No es que no lo entenderían, es que no lo perdonarían. No perdonarían que la primera opción de cambio real en 40 años de democracia se malograra por los intereses electorales y las estrategias de un partido. Llamo a la responsabilidad.

¿Es viable un Gobierno en solitario con 26 diputados?

El cambio se tiene que producir. Si no me queda más remedio gobernaría en minoría, pero creo que eso no va a ocurrir. Andalucía necesita un Gobierno estable, por eso le ofrezco a Ciudadanos un acuerdo estable de gobernabilidad, en el que participen en el Gobierno, y donde podamos tener un amplio programa político de reformas económicas, fiscales, bajada de impuestos, de reforma en la organización de los servicios públicos, de transparencia y limpieza de la vida pública... son muchas las cosas que podemos tratar y en las que podemos acordar, cuanto más estable sea ese acuerdo, mejor para Andalucía y mejor para todos.

¿Cree que Vox va a pedir ser parte de ese Gobierno?

Por lo que me llega creo que no. Pero no puedo valorarlo hasta que no hable con sus representantes.

¿Primera medida como presidente?

Me comprometí hace un año a que sería bonificar al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones.