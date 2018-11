1. Elecciones en Andalucía de 1982

Manuel Fraga (votando en la imagen), recorrió los colegios de Córdoba para comprobar «in situ» el índice de participación - Luis Ramírez

Las crónicas del día de «resaca» de las primeras elecciones en Andalucía, celebradas el 23 de mayo de 1982, destacan que la jornada electoral estuvo marcada por las altas temperaturas -alcanzándose los 38 grados en capitales como Sevilla y Córdoba- y por los graves errores que contenía el censo andaluz. Y es que, miles de andaluces no pudieron ejercer ese año su derecho al voto ya que en las listas censales no figuraban o lo hacían con nombres cambiados o erróneos. Se dieron casos como el del obispo de Jerez, monseñor Bellido Caro, que no pudo votar; como tampoco lo hizo un hombre del Polígono San Pablo de Sevilla que no constaba en la lista, aunque sí su hijo de tres años.

Ese primer día de elecciones en Andalucía trajo curiosidades como la acontecida en el colegio de San Telmo de Jerez de la Frontera, donde un anciano entró provisto de una especie de garrote que, gritando, proclamó su intención de votar al Partido Comunista y a Falange, al mismo tiempo. En Málaga, en la puerta de un colegio electoral un niño de seis años esperaba a que su padre depositara el voto; cuando éste salió, el niño abrazo fuertemente a su padre y a plena voz le preguntó: «¿Papá, has ganado las elecciones?». Por otro lado, el recientemente fallecido Manuel Fraga Iribarne, en su momento presidente de Alianza Popular, se recorría la mañana electoral los colegios de Córdoba para comprobar «in situ» el índice de participación. Por último, las elecciones de 1982 dejaron estampas curiosas, como la de votantes ataviados con atuendos playeros -sobre todo en las zonas costeras- o familias que acudían a votar después de celebrar la Primera Comunión de sus hijos.

2. Elecciones en Andalucía 1986

San Juan del Puerto - G. Maps

«Buen tiempo, alta participación y absoluta normalidad», se podía leer en uno de los artículos sobre las elecciones en Andalucía del año 1986. Sin duda alguna, la comidilla durante toda la jornada electoral fue la celebración del Mundial de Fútbol que se celebraba ese año en México. Todo el país esperaba con entusiasmo que España pasara de cuartos, tras enfrentarse a Bélgica -partido que finalmente perdió «La Roja»-. Otra curiosidad se produjo en San Juan del Puerto, en Huelva, donde sus ciudadanos faltaron por la mañana a la cita en las urnas por hallarse en una capea. En Málaga, los bomberos tuvieron que echar abajo las puertas de la dependencia destinada a las urnas del colegio granadino de las Hermanitas de los Pobres, visto que las llaves no aparecían, tuvieron que recurrir a la palanqueta.

3. Elecciones en Andalucía 1990

Ruiz Mateos (imagen de 1989) no pudo ejercer su derecho al voto al no rellenar correctamente los datos de empadronamiento - EFE/R. Pascual

El 23 de junio de 1990 se llevaban a cabo las terceras elecciones en Andalucía y, de nuevo, las altas temperaturas protagonizaban la jornada electoral. Así, una familia de Sevilla se quedó sin poder disfrutar de un día de playa por haber llegado el padre a votar a primera hora de la mañana a una mesa electoral en la que faltaban cuatro miembros; el presidente de una mesa lo designaba como componente, trabajo que tuvo que cumplir. En Algeciras, hubo de ser sustituido uno de los vocales de una de las mesas al presentar claros síntomas de embriaguez. En El Puerto de Santa María, Cádiz, se constituyó la última mesa electoral casi a las diez de la mañana, por incomparecencia de todos los componentes y sus suplentes. También en El Puerto, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos no pudo ejercer su derecho al voto al no rellenar correctamente los datos de empadronamiento.

4. Elecciones en Andalucía de 1994

Insituto José María Fernández, en Antequera - G. Maps

Las elecciones en Andalucía de 1994 se vieron empañadas, sobre todo, por dos falsas amenazas de bomba en dos colegios malagueños: el Luis Velasco Damas, de la capital, y el Instituto José María Fernández, de Antequera. Por otro lado, una señora del barrio sevillano de Los Remedios, tras votar en la calle Niebla, era víctima de un tirón de bolso, que tuvo que ser asistida en el extinto Equipo Quirúrgico por lesiones en un brazo. En Motril, Granada, un policía local era agredido por la vocal de una mesa electoral cuando intentaba desalojarla. Al parecer, el presidente de la mesa apreció en la integrante una «incongruencia psíquica». En este sentido, un interventor del PSOE y una vocal, del colegio Averroes de la Ladera, en Córdoba, eran agredidos por un perturbado mental al lanzarle éste una silla. Por otro lado, en Almedilla, Granada, se suspendieron las votaciones durante 55 minutos al faltar papeletas de la coalición IU-Los Verdes-CA.

5. Elecciones en Andalucía de 1996

Fachada del Colegio Barahaona, en Lucena - G. Maps

Momentos curiosos sucedieron igualmente el 3 de marzo de 1996, cuando se celebraban las quintas elecciones en Andalucía. En este año, no faltó en uno de los colegios de Cádiz la impronta carnavalera. Así, en el colegio gaditano Reyes Católicos, antes de votar Manuel Chaves, lo hacían dos integrantes de la chirigota «Los bordes del área» disfrazados de árbitros. En Lucena, Córdoba, una mujer, llamada a ser integrante de una mesa electoral, se presentaba en el colegio Barahona con sus tres hijos para poder «testimoniar» que sus obligaciones de madre le impedían hacerse cargo de la mesa. En Sevilla, una mujer de 96 años pedía a la Policía Local que le «trasladaran el colegio electoral a su casa o al menos la urna», ya que estaba imposibilitada. Naturalmente, la petición no pudo ser atendida. En Algeciras, una mesa fue constituida media hora más tarde. El representante de la Administración tuvo un accidente y consiguió llegar al colegio, eso sí, con algunas manchas de sangre.

6. Elecciones en Andalucía de 2000

Soledad Becerril ejerciendo su derecho al voto el 12 de marzo de 2012 - Sanvicente

Excepto la conformación de mesas electorales algo más tarde de lo habitual y quejas debidas a errores en el censo, el 12 de marzo del año 2000, día en el que se celebraban las sextas elecciones en Andalucía, no sucedían acontecimientos curiosos dignos de mención.

7. Elecciones en Andalucía de 2004

Cristóbal Relaño, en una imagen de archivo - Lupac

Durante la jornada electoral de las elecciones en Andalucía de 2004 fueron los políticos los protagonistas de los incidentes. María del Mar Moreno, entonces secretaria general del PSOE, esperó un cuarto de hora para votar al faltar papeletas del PSOE que, al parecer, habían sido ocultadas en los casilleros de las del PP. Izquierda Unida denunciaba el haber encontrado papeletas de su formación en el hueco de la escalera del colegio malagueño Pablo Ruiz Picasso. Por último, el alcalde socialista de Marmolejo (Jaén), Cristóbal Relaño, denunciaba las pintadas aparecidas en la fachada de su domicilio en referencia a los atentados de Madrid del 11-M. Como anécdota, en Sevilla, un enfermo ingresado en el hospital de Valme pidió el alta voluntaria para ir a votar, tras intentar sin éxito que se la concedieran los facultativos. El enfermo debía ser sometido, ese mismo día, a un cateterismo por un infarto cardiaco.

8. Elecciones en Andalucía de 2008

Antonio Sanz en 2008 - Jesús Spínola

El 9 de marzo de 2008, las elecciones en Andalucía respiraron un clima importante de confrontación que del panorama político pasó a los colegios electorales. De este modo, en el colegio Regina Mundi de Granada, un interventor se enzarzaba en una discusión con una monja después de que ésta ayudara a una compañera inválida a depositar su voto. También en Granada, en el colegio Pinos Puente, una médica que se encontraba votando en ese momento salvó la vida de un interventor de IU que sufría un infarto. En Cádiz, un elector trató de impedir que los medios de comunicación recogiesen la instantánea del popular Antonio Sanz votando en el colegio de las Esclavas. El individuo intentó arrebatar la cámara a un fotógrafo. Por último, en Almería, Izquierda Unida alertaba de posibles incidencias en el voto de los mayores de residencias de Adra y Roquetas de Mar.

9. Elecciones de Andalucía en 2015

Ayuntamiento de Zafarraya - G. Maps

Las elecciones andaluzas de 2015 también tuvieron sus particulares anécdotas. Una mesa electoral de Morón de la Frontera (Sevilla) se constituyó con media hora de retraso, hecho que va a retrasar treinta minutos la difusión de los datos definitivos de los comicios andaluces.

En Vélez-Málaga, tres miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal en el colegio de Torre del Mar por cincumplir la normativa de propaganda en jornada electoral. Dos de ellos llevaban camisetas y pancartas de Stop Desahucios. Otra de las anécdotas registradas tuvo lugar en un colegio electoral de Zafarraya (Granada) que recibió el voto por correo de un vecino del municipio ya fallecido que ejerció su derecho a votar mientras vivía, lo que no restó validez al mismo.