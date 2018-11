Elecciones en Andalucía 2018 Antonio Maíllo: «Somos alternativa al PSOE y no su muleta; vamos a sustituirlos tras las andaluzas» El candidato de Adelante Andalucía señala que su formación será el sustituto de Susana Díaz

¿Por qué Sevilla es la provincia más importante para estas elecciones andaluzas?

Es la provincia más poblada y donde se disputan más parlamentarios. En la batalla de Sevilla se dirime, sin lugar a dudas, la correlación de fuerzas del Parlamento y, además, el peso de Sevilla en el modelo económico y su proyección andaluza es sustantivo y clave.

Deme un mensaje directo para que los sevillanos le voten el próximo 2 de diciembre.

Adelante Andalucía plantea una propuesta que se parece mucho al territorio sevillano. Un modelo económico de diversidad que tenga en sus prioridades el cuidado y la defensa de los derechos de los trabajadores que ahora mismo están pisoteados. Me refiero también a autónomos, pymes y cooperativistas y trabajadores por cuenta ajena.

¿Algún proyecto concreto para la provincia?

Proponemos un Gobierno que siente las bases de un modelo que permita a las empresas sevillanas acceder a un crédito en buenas condiciones que son los que reactivan la economía a través de una banca pública. Queremos el desarrollo del sector agroalimentario que es potencia clave en Sevilla y que se vea respaldado por el Gobierno andaluz para que no sea sólo producción sino también transformación y distribución directa; también hay una oportunidad de turismo cultural en determinadas zonas de la provincia como Utrera, Carmona, Marchena o Écija que está por desarrollar. Eso además del sector aeroespacial.

¿Apoyarán o facilitarán un gobierno del PSOE?

Adelante Andalucía es un proyecto nuevo para una Andalucía nueva que queremos liderar. Queremos gobernar frente a una Susana Díaz que merece irse a la oposición. La alternativa que queremos es que sea progresista y por la izquierda, y por ahí nos vamos a situar en la búsqueda de alianzas cada vez mayores. Somos alternativa al PSOE no muleta del PSOE. Y no lo vamos a ser. No vamos a entrar en un achique de espacios porque somos una alternativa de izquierdas a un proyecto agotado como es el del PSOE. Vamos a sustituirlos y no a impulsarlos hacia arriba.

¿Son optimistas con sus opciones?

Hay partido de aquí al 2 de diciembre. Vivimos en una época de profunda volatilidad y percibimos una sensación creciente de que Adelante Andalucía es un buen aterrizaje para la gente progresista y de izquierdas, la que no quiere que la alternativa al PSOE venga por la derecha. Ha sido un acierto unir fuerzas para estar al servicio de la gente que ha sido machacada por la crisis.