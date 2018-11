Elecciones en Andalucía 2018 Antonio Ramírez de Arellano: «La repetición de las elecciones andaluzas sería un fracaso del sistema» El actual consejero de Economía y Hacienda espera que tras el 2D se consiga formar gobierno

¿Por qué Sevilla es la provincia más importante para estas elecciones andaluzas?

Sevilla siempre es importante. Tiene dos millones de habitantes la provincia. Sólo por sí misma sería la séptima u octava comunidad autónoma de España y junto con Málaga, son el 50% de los votos de Andalucía.

Deme un mensaje directo para que los sevillanos le voten el próximo 2 de diciembre.

Sevilla tiene que mirar al futuro desde una perspectiva industrial. Tiene grandes potencialidades que son conocidas empezando por la agricultura, el turismo, sectores que están en cambio. El futuro, apoyándonos en el puerto, la logística y las conexiones internacionales, es un futuro industrial. Hay que apostar por ello y estamos en condiciones de hacerlo.

En estas elecciones se juega también el futuro político de España.

Los últimos años han sido de cierta convulsión política con nuevos actores que han cambiado las circunstancias generales. Ahora está madurando lo que hace cuatro años era una novedad. En este momento deben centrarse en los problemas andaluces sin duda. Pero en Andalucía viven 8,5 millones de españoles y el planteamiento que cualquier partido serio debe tener es que su discurso para Andalucía tiene también que articular un proyecto de España.

Podemos estar abocados a una repetición de elecciones.

Cuando un ciudadano es llamado a las urnas, espera que se forme Gobierno. Yo creo que no se sirve a los intereses públicos cuando la estrategia de cualquiera es no formar Gobierno sino crear unas condiciones de bloqueo, de vetos que son frivolidades políticas que no se corresponden con el interés de la gente. Es un fracaso del sistema y de todos los partidos políticos cuando se tienen que repetir elecciones; es un despropósito y los ciudadanos tomarán nota porque estas cosas no las pasan por alto.

La falta de diálogo en torno a los presupuestos de 2019 nos ha llevado a las elecciones. ¿Será esta la tónica de la próxima legislatura?

Estoy convencido de que, con indepedencia de los ruidos, habrá capacidad de diálogo. Los partidos tienen que dar ejemplo a la sociedad en cuanto a la capacidad de diálogo; no parece razonable que se articule la vida política a través del ruido, de confrontaciones y de discordias. Durante los últimos tres años y pico me he entendido bastante bien en el Parlamento como consejero en el día a día; cuando hemos tenido que construir hemos construido, cuando ha habido que llegar a acuerdos, hemos llegado. También hemos disentido legítimamente.