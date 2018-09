Directivos andaluces Jorge Paradela: «La profesión de directivo es la más noble» El director de Relaciones Corporativas para Europa de Heineken clausuró el curso de EOI

Jorge Paradela (Sevilla, 1967) asumió la dirección de Relaciones Corporativas para Europa de Heineken Internacional el pasado 1 de marzo, tras una larga etapa como responsable de Relaciones Institucionales de la multinacional cervecera en España. Desde su nuevo destino en Amsterdam, el ejecutivo andaluz, que mantiene la presidencia de la Fundación Cruzcampo, ha regresado esta semana a la capital hispalense para impartir la lección magistral en la clausura del curso académico de la Escuela de Organización Industrial (EOI). El papel de la empresa en la sociedad actual y las estrategias de liderazgo en Heineken centraron su intervención ante los alumnos y profesores de masters y programas executive de la escuela de negocios.

«La profesión de directivo es la más noble. Te da la oportunidad de desarrollar personas. No hay otra ocupación que ofrezca tantas formas de ayudar a otros a aprender y crecer», fue uno de los mensajes que lanzó Jorge Paradela. «Conforme avanzas en tu carrera, no te preocupes tanto por la relevancia o preeminencia que obtengas, cargos, etc. No hay nada que dé tanta satisfacción como el número de gente que trabajó contigo y ayudaste a ser mejores profesionales y personas», fue su recomendación a los alumnos de EOI.

Paradela se mostró «apasionado» de la época actual, en la que se está produciendo, dijo, «una revolución que está cambiando de manera fundamental la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros». En este punto habló de los «maravillosos» avances tecnológicos, sin olvidar los problemas que no se acaban de resolver, como la contaminación ambiental o la «grave cuestión demográfica».

¿Qué ocurrirá con el mercado de trabajo? Fue uno de los interrogantes que planteó el directivo de Heineken Internacional. Así, incidió en que la Organización Mundial del Trabajo estima que la economía circular destruirá 6 millones de puestos de trabajo hasta el año 2030 ... y creará otros 24. «Confío en que como en cada salto importante terminemos teniendo más empleos en todo el mundo, pero eso sí, probablemente muy distintos. Lo que sí tengo claro es que nuestras empresas y organizaciones tienen que actuar de otra manera. Hacen falta empresas con alma, hacer las cosas bien», subrayó Jorge Paradela.

En su opinión, el modelo de gobierno de las empresas tiene que evolucionar «desde el mero cumplimiento, hacia la búsqueda de un éxito sostenible para todos». Y en este sentido apuntó que «para defender sus propios intereses, las empresas deben conocer profundamente los problemas y las demandas sociales más relevantes. Hay que conectar con la sociedad», sentenció.

Paradela se mostró «optimista» porque, dijo, las empresas están tratando de combatir el cortoplacismo. En el caso de Heineken, explicó las claves que busca la compañía en sus líderes: Conectar y construir confianza y relaciones positivas con otras personas; desarrollar los equipos; cumplir los objetivos de cada área y modelar el negocio del futuro, «teniendo la ambición de mirar más adelante».