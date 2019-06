SEVILLA ¿Cuáles son las seis empresas premiadas por la Cámara de Comercio de Sevilla en 2019? La institución ha reconocido además la trayectoria profesional de Nicolás Álvarez Domínguez, fundador del grupo Visaur

M. J. Pereira @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 26/06/2019 07:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Cámara de Comercio de Sevilla, presidida por Francisco Herrero, entregó anoche sus galardones a seis empresas y entregó menciones especiales a otras tres, al tiempo que reconoció la trayectoria empresarial de Nicolás Álvarez Domínguez, fundador y presidente de Visasur. En la octava edición de la Noche de la Economía y las Empresas de la Cámara de Comercio resultaron galardonadas la empresas Azvi, premio a la internacionalización; GRI Towers Sevilla (industria), Be Beyond (economía digital), Livelink Motor (empresa joven), Cartuja Center Cite-Grupo Eulen (proyecto estratégico) y Aernnova Aerospace Corporation (sector aeronáutico).

Asimismo, recibió una mención especial ABC de Sevilla, con ocasión de la celebración de su 90 Aniversario. Destaca la Cámara de Comercio de Sevilla en la entrega de esta mención la condición de ABC de Sevilla como «líder absoluto en internet tanto en Sevilla como en Andalucía», así como su «manera de renovar el compromiso ineludible con los lectores sin renunciar a ninguno de los valores que constituyen la esencia de su estilo inconfundible».

También recibieron menciones especiales WTTC World Travel & Tourism, un organismo que celebró en Sevilla su XIX cumbre mundial este año ; y el barco La Belle de Cádiz, de CroisiEurope, que sólo en 2018 embarcó a 11.000 pasajeros y realizó 40 escalas en el puerto sevillano.

María Jesús Catalá, directora Territorial de CaixaBank, entregó el premio a Manuel Contreras Ramos, presidente del grupo Azvi - Raúl Doblado

Grupo Azvi, premio a la internacionalización

Grupo Azvi es un grupo empresarial familiar centenaria, andaluza, con sede en Sevilla, y multinacional. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX y vinculados a la construcción de infraestructuras, principalmente de ferrocarril. Uno de los primeros contratos que se firmó el Andalucía con la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, fechado en 1901, fue la construcción de la Estación de San Bernardo, en la Línea de Ferrocarril Sevilla-Cádiz.

Con el paso del tiempo, la empresa constructora de la familia Contreras fue cambiando su denominación social hasta que en 1988 adquirió su nombre actual: Azvi; y, sin perder su especialización en ferrocarril, extendió su actividad a todas las áreas de construcción, especialmente carreteras, alta velocidad, hidráulicas y medioambientales, puertos y aeropuertos,

En el año 2002 se creó Grupo Azvi con el objetivo de comenzar una diversificación hacia nuevas líneas de negocio que, apoyándose en sus comienzos en temas relacionados con la construcción, fuera abriéndose a un abanico de posibilidades lo más amplio posible y desarrollar un Plan Estratégico de internacionalización, estudiando la realidad de cada país, sus planes de infraestructuras y su potencial mercado.

Hoy en día, el Grupo Azvi es una empresa moderna, diversificada e internacionalizada, presente en Europa, América y Medio Oriente, que sigue aplicando los principios que, desde los orígenes de Azvi a finales del siglo XIX, han orientado nuestra trayectoria: la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida empresarial, la especialización, la creación de valor y el compromiso con nuestros grupos de interés, en todos los países donde realiza su actividad.

El Grupo Azvi se estructura en cuatro áreas principales de negocio, con sus respectivas empresas de cabecera: construcción con Azvi, concesiones con Cointer Concesiones, transporte ferroviario con Traccion Rail y desarrollos inmobiliarios con Azvi Inmobiliaria.

La Consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, entregó ayer el premio a Jorge González Seoane como subdirector general de Eulen España - Raúl Doblado

Grupo Eulen, premio al proyecto estratégico

Actualmente, el grupo Eulen –líder en la prestación de servicios generales en nuestro país- está realizando la gestión integral del complejo Cartuja Center CITE. Esta gestión está basada en sólidos valores que dan fuerza y firmeza al proyecto. Valores como innovación y creatividad, excelencia artística y técnica, transparencia, comunicación y trabajo en equipo, cercanía al sector profesional, así como dedicación y apoyo al talento.

La versatilidad de este edificio permite realizar acciones de muy diversa naturaleza que el grupo Eulen ha sabido interrelacionar y compaginar. Cuenta con espacios para disfrutar de espectáculos y congresos, sin olvidarnos de la parte más pedagógica gracias a la escuela audiovisual y de artes escénicas, proyecto en el que nos ha apoyado la Cámara de Comercio de Sevilla, a través de su Escuela Nuevas Profesiones. Abierto al público en general, el espacio cuenta además con una zona de restauración y un amplio parking con tarifas muy atractivas para abonados y no abonados. Y, por supuesto, no podemos dejar fuera los magníficos estudios de grabación y vídeo disponibles.

La intención es convertirse en el complejo emblemático de las artes escénicas y del entretenimiento de referencia para Andalucía, España y Europa, que destaque por la excelencia, calidad, tecnología de vanguardia y diversidad de géneros artísticos y culturales, con la realización de conciertos, musicales y espectáculos líricos, que pongan en valor el edificio como el mejor recinto acústico para la escucha de música moderna.

En concreto, su previsión es realizar más de 200 espectáculos anuales, entre las dos salas de las que dispone el edificio, que superarán los 250.000 espectadores al año. También es un centro de referencia para la organización de congresos y eventos de empresas e instituciones, presentaciones comerciales o cualquier tipo de encuentro que se quiera realizar en la ciudad de Sevilla. Hasta la fecha se han realizado 5 grandes congresos, entre un total de 25 reuniones y eventos, y las previsiones son de incrementar esta cifra hasta las 100 reuniones y eventos al año.

Juan José Porras Borrego, gerente de GRI Sevilla, a la derecha, recibe el premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero - Raúl Doblado

GRI Tower, premio a la industria

GRI Sevilla se instaló en el Puerto de Sevilla hace 3 años, invirtiendo 55 millones de euros industrializando los antiguos Astilleros de Sevilla, convirtiéndolos en una moderna fábrica de torres eólicas marinas. Inició la producción hace justo 2 años con la producción de torres eólicas terrestres y marinas. En la actualidad cuenta con cerca de 250 empleados y recientemente ha terminado la fabricación de la torre eólica marina mayor del mundo.

GRI Sevilla apuesta por la innovación y será principal empresa tractora del Centro de Innovación que la Universida de Sevilla instalará en el Polígono Astilleros del Puerto de Sevilla. GRI Renewable Industries nace en 2008 como una división de la multinacional española Gonvarri.

Desde entonces, en apenas 10 años ha abierto 16 fábricas en 8 países del mundo, España (4), Brasil (2) Turquía, India (2), Sudáfrica, Estados Unidos, China (4), Argentina, contando en la actualidad con aproximadamente 3.500 empleados. GRI se dedica principalmente a la fabricación de torres eólicas, bridas y fundición de componentes metálicos en general para la industria eólica, con una capacidad de anual de unas 1.000 torres al año.

A la derecha, Matías de la Puerta Martín de la Hinojosa, CEO de Be Beyond - Raúl Doblado

Be Beyond, premio a la economía digital

Be beyond es la empresa que desarrolla beyond up CRM, un proyecto tecnológico innovador que nace en Sevilla; se expande dando paso a la digitalización en nuestra geografía española, y avanza rompiendo fronteras para llegar a gran parte de Latinoamérica como Chile, Argentina, México, Colombia o Ecuador, y países como Portugal, entre otros.

La aventura de Be Beyond comenzó hace más de diez años con la pasión y el esfuerzo de su mayor palanca: el capital humano que se ha formado en nuestra ciudad, Sevilla, y ha ganado experiencia liderando un proyecto tecnológico que en la actualidad es la herramienta CRM de más de miles de usuarios en todo el mundo.

Creer en el talento andaluz e invertir en la investigación de un equipo de ingenieros informáticos, ha sido el motor del crecimiento de beyond up CRM, un producto tecnológico reconocido con el sello de la innovación en 2018, un claro ejemplo de que el éxito empresarial está ligado a la apuesta por nuestro talento en la ciudad de Sevilla, y no a la inversión en tecnología lejos de nuestras fronteras.

En la actualidad be beyond lanza al mercado este CRM on cloud que marca un cambio de 360º en la digitalización de las grandes y medianas empresas. Conecta procesos, comunicación y análisis en tiempo real revolucionando la forma en la que interactúan con los clientes.

Su cartera de clientes se expande por todo el territorio nacional e internacional. Mundo Pacífico, Isla Mágica, Biomimetics Cosmetics, Juvasa, Paga Menos Luz, Intelec Ingeniería Energética o Mindway, son algunas de las empresas que han confiado su digitalización a be beyond, que también llega a gran parte de Latinoamérica como Chile, Argentina, México, Colombia o Ecuador, y países como Portugal, entre otros.

Jesús Carnerero, director general de Livelink Motor, recogiendo el premio de la Cámara de Comercio de Sevilla - Raúl Doblado

Livelink, premio a la empresa joven

Se trata de una startup que diseña y desarrolla soluciones para la movilidad inteligente, Smart Cities y otros sectores de influencia de la sociedad. Una StartUp que quiere salvar vidas. LiveLink Motor nace en 2018 de la mano de tres fundadores que tienen como objetivo diseñar y desarrollar proyectos de conectividad, conocidos como internet de las cosas o IoT (Internet of Things). En la actualidad, ellos y su equipo centran sus esfuerzos en el desarrollo del dispositivo de emergencias que dota de conectividad tanto a la moto como al motorista.

Desde sus inicios en una mesa de coworking del Vivero Aeronáutico de la Cámara de Comercio de Sevilla han sufrido un crecimiento exponencial. A día de hoy, son un equipo de más de 12 personas con su propio espacio en el vivero que los vio nacer. Además, se encuentran embarcados en el proyecto Safe 112, el proyecto europeo encargado de crear las certificaciones y estándares necesarios para integrar los dispositivos eCall, es decir, los dispositivos de emergencias, en las motos. Están trabajando con Europa y con grandes marcas como Bosch, BMW, Dekra o Yamaha en el desarrollo de un sistema eCall común para todas las motos de la Unión Europea.

«Somos conscientes de que es un proyecto de envergadura y de largo plazo, por ello, aprovechando la tecnología ya desarrollada, vamos a comenzar a comercializar otros dos dispositivos de seguridad para motos que le dotarán de conectividad y nos permitirán comenzar a generar ingresos», explica Beatriz, Directora de Operaciones de LiveLink Motor.

Estos dos dispositivos que prevén comercializar a finales de este año son: Komobi, un sistema de alarma y localización en tiempo real de la motocicleta; y Komobi Pro, sistema que, gracias al aumento de la frecuencia de muestreo de los datos, permite tener métricas profesionales de entrenamiento. Por otro lado, también se encuentran embarcados en proyectos de gestión de flotas especializada en los vehículos de dos ruedas, creando un software personalizado adaptado a cada empresa o institución, que ayuda a reducir costes y optimizar los recursos.

A la derecha, Javier Fernández de Retana, directivo de Aerrnova - Raúl Doblado

Aernnova, premio al sector aeronáutico

Aernnova es una empresa líder en el diseño y fabricación de estructuras aeronáuticas y sus componentes, alas, empenajes y fuselajes para los principales fabricantes de aeronaves del mundo. (OEMs). Con más de 680 millones de euros de facturación en el último año y 4.600 empleados, es el principal Tier 1 en España y está entre los 10 más importantes a nivel mundial.

Desde su sede central en España, Aernnova ha ido expandiéndose internacionalmente a través de sus centros de fabricación de ingeniería en Europa, América y Asia. La compañía participa en prácticamente todos los programas de los principales fabricantes de aeronaves: Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Sikorsky, Bell, Helicopter o Leonador.

Por cuarto año consecutivo, Aernnova ha sido galardonada por Airbus con el Accredited Member 2018 Award, como reconocimiento al alto nivel de cumplimiento de los indicadores, que nos sitúa entre los Best in Class de los Proveedores de Aeroestructuras de Airbus.

Miguel Rus, presidente de la CES; Nicolás Álvarez Domínguez, fundador de Visasur; y Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio - Raúl Doblado

Visasur, trayectoria empresarial

Después de 40 años, Nicolás Álvarez Domínguez continúa siendo el presidente del grupo de empresas que componen Visasur. Ahora la dirigen sus tres hijos, siendo su hijo Nicolás Álvarez Cervera su vicepresidente y consejero delegado.

La misión de Visaur es continuar siendo un grupo empresarial diversificado y con presencia en sectores de alto valor añadido: tecnología, energías renovables, hoteles, inmobiliario y agricultura. Mantiene relaciones de largo plazo con partners con los que lleva colaborando más de 30 años como Vodafone y Microsoft.

La plantilla de Visaur en 2019 la forman un total de más de 400 personas de forma directa a los que habría que sumar un importante número de empleos indirectos a través de empresas colaboradoras. Visasur mantiene una apuesta clara por el desarrollo de las personas y la retención de valor. Teniendo gran parte de su actividad basada en los servicios, la formación, los planes de carrera y la apuesta por las personas están muy interiorizados en su día a día.

A pesar de tener presencia y actividad en gran parte del territorio nacional, Visadur mantiene su carácter de empresa Andaluza teniendo su sede en Sevilla y apostando por atraer inversiones, talento y negocios a nuestro territorio.

Nicolás Álvarez Domínguez nace en Sevilla el 23 de agosto de 1943. Es hijo de piloto aviación militar y ama de casa. Tiene seis hermanos. Comenzó sus estudios en el colegio Portacoeli, continuó convirtiéndose en Técnico Agrícola y posteriormente ha continuado realizado numerosos cursos de Alta Dirección de Empresas en el Instituto Internacional San Telmo. Desde 1983 es patrono de Fundación San Telmo, también ha sido presidente de la Comisión de Deporte de la CEA y presidente de la Federación Española de Polo.