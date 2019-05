Los contribuyentes ya pueden pedir cita previa para realizar la declaración de la Renta 2018-2019 Conviene recordar que este año ya no puede solicitarse la predeclaración en papel, pero todavía se puede cumplimentar el borrador de forma presencial en cualquier delegación de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria abre este jueves 9 de mayo el plazo para que los contribuyentes pidan cita previa con el objetivo de realizar la declaración de la Renta 2018-2019 de forma presencial. No obstante, las citas no se empezarán a otorgar hasta el próximo 14 de mayo, fecha a partir de la cual elos solicitantes comenzarán a ser atendidos. Asimismo, los contribuyentes que no quieran desplazarse y prefieren que sea la Agencia Tributaria quien les llame para ayudarles en la cumplimentación de su declaración, tienen la posibilidad de concertar cita previa a través de internet y por teléfono dentro del plan «Le llamamos», una inciativa puesta en marcha desde que comenzó la campaña de la Renta el pasado abril.

De este modo, la cita previa se podrá solicitar desde el 9 de mayo hasta el próximo 28 de junio a través de la página web de la Agencia Tributaria, la aplicación móvil o los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de lunes a viernes en horario de de 9 a 19 de la tarde).

Conviene recordar que este año ya no puede solicitarse la predeclaración en papel, pero los contribuyentes pueden acudir a la delegación de la Agencia Tributaria más cercana a su domicilio para completar y presentar la declaración o para modificar y confirmar el borrador. Para acceder a los servicios como el borrador de declaración hay que identificarse a través de certificado o DNI electrónico, Cl@ve PIN -que puede obtenerse por internet, en las oficinas de la Agencia Tributaria o a través de la aplicación móvil Cl@ve PIN- o número de referencia -que se obtiene con el importe de la casilla 475 de la declaración de la Renta de 2017, con certificado o DNI electrónico, Cl@ve PIN o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria-.

A la hora de cumplimentar la declaración y para que ésta salga a devolver o para pagar menos a Hacienda, conviene revisar bien las casillas relacionadas con el cambio en las situaciones personales, las rentas exentas o las deducciones estatales y autonómicas, entre otras. Aunque solo están obligados a realizar la declaración los contribuyentes que ingresen rentas del trabajo de más de 22.000 euros de un pagador o más de 12.643 euros de varios pagadores, a veces, sale a cuenta realizarla para acceder a diferentes beneficios fiscales.

La Agencia Tributaria prevé recibir 20,35 millones de declaraciones en esta campaña, que finaliza el 1 de julio, de las que 14,3 millones resultarán a devolver y 5,2 millones, a ingresar.