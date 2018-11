«Progreso social y crecimiento económico pueden ir de la mano» Ylva Yohansson, ministra de Empleo e Integración de Suecia, es una defensora de las políticas activas que permitan formar mejor a los desempleados

BELÉN RODRIGO

MADRID Actualizado: 26/11/2018 02:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Empleo e Integración de Suecia, Ylva Johansson, participó el jueves en Madrid en el acto de firma de la adhesión de España al «Pacto Mundial por un Trabajo Digno y un Crecimiento Inclusivo». Una iniciativa puesta en marcha por el primer ministro sueco, Stefan Löfven, que une a gobiernos, actores del sector privado, sindicatos y otras organizaciones que aspiran conjuntamente a afrontar los desafíos que se presentan en el mercado laboral global. La ministra, que también se reunió con su homóloga española, Magdalena Valerio, es una firme defensora de las políticas activas que permitan formar mejor a los desempleados para que encuentren un buen puesto de trabajo.

—¿Cuál es el principal objetivo de esta iniciativa, el llamado «Global Deal»?

—Debemos tener en cuenta el contexto en el que aparece. Por un lado, a nivel global, hay una amenaza de populistas, nacionalistas, proteccionistas y movimientos que perjudican a las compañías y al crecimiento económico. Es importante el diálogo social para ver cómo los empleados pueden beneficiarse de ese crecimiento para ayudar a derrotar ese tipo de movimientos. En segundo lugar, están los cambios rápidos del mercado laboral como la digitalización, la inteligencia artificial y la globalización. Creemos que es importante lograr un abordaje positivo, que en el diálogo social se incluya a todas las partes para conseguir mejores trabajos y que la sociedad más adulta se beneficie de los cambios. Creemos que el progreso social y el crecimiento económico pueden ir de la mano.

«Suecia cuenta con muchos refugiados, es el país de Europa con más responsabilidad. Estamos orgullos de este acto solidario pero necesitan aprender sueco y recibir la educación básica»

—¿Cuáles son los desafíos del mercado global del empleo?

—No tener miedo de la globalización y de las nuevas tecnologías. Pero no me refiero al miedo como una sensación sino el pensar que no voy a ser capaz de tener un acercamiento positivo. Los políticos debemos garantizar la seguridad de las personas que cambien de un trabajo a otro. Darles un soporte económico en esa transición y también darles la educación y la formación necesaria para lograr mejores trabajos.

—España es uno de los nuevos socios de ese acuerdo. ¿Cree que la situación laboral en España es preocupante?

—Estoy muy contenta de que España se una a esta iniciativa, es algo muy bueno, participamos países, empresas internacionales, sindicatos... Se trata de un compromiso voluntario y un intercambio de experiencias. En cuanto a la situación concreta de España, creo que existe una buena y ambiciosa iniciativa del Gobierno. Espero que la puedan implementar bien. Es importante recordar que debemos lograr crecimiento de las empresas pero con trabajadores en buenas condiciones laborales. El Gobierno español debe hacer todo lo posible para luchar contra la precariedad porque es muy peligrosa para la sociedad.

—¿Qué puede aprender España de Suecia, con una tasa de paro mucho más reducida?

—Nosotros luchamos contra el paro juvenil porque tenemos una situación difícil, una tasa del 25%. Desde luego que se pueden realizar medidas económicas y financieras pero siempre vamos a tener estudiantes que abandonem los estudios. Es importante trabajar con las comunidades locales. En Suecia hemos logrado llegar al acuerdo con casi 300 ayuntamientos; todos excepto dos han dicho que sí. Hemos firmado acuerdos con todos para luchar contra el paro juvenil y que cada persona encuentre su trabajo. Tenemos iniciativas para que los jóvenes vuelvan a los estudios o reciban formación para encontrar un trabajo. Está teniendo mucho éxito. Ya lo hemos conseguido con 200 jóvenes en los primeros 90 días. El éxito está en colaborar con las comunidades locales, además de hacerlo con las empresas y servicios sociales. Creo que es algo que podría funcionar en España, tal y como se lo he dicho a la ministra.

Otra buena experiencia sueca es la de invertir en formación y educación de los desempleados. Tenemos una política muy activa al respecto. Se trata de usar bien el dinero que invertimos en este campo para que las personas estén más preparadas para encontrar un buen trabajo bien remunerado.

—Suecia no encuentra trabajadores cualificados en algunas áreas. ¿Cómo pretenden resolver esta situación?

—Es cierto. Pero lo bueno es que tenemos a las personas para ocupar esos puestos. Suecia cuenta con muchos refugiados, es el país de Europa con mayor responsabilidad hacia ellos. Estamos orgullos de este acto solidario pero necesitan aprender sueco y recibir la educación básica. Hay que saber cómo educarles y formales para ser capaces de ocupar todos los trabajos que tenemos. Vamos en la buena dirección, los refugiados van encontrando trabajo más rápido que hace dos años. Estamos trabajando con las empresas para entender qué perfil necesitan y formarles correctamente.

—¿Por qué la tasa de paro juvenil es tan elevada?

—Hay que tener en cuenta que los estudiantes están incluidos en las estadísticas. Buscan trabajo los fines de semana o vacaciones y durante periodos están desempleados. No me preocupan este tipo de desempleados pero sí de los que acabamos de hablar.

—¿El sistema de la seguridad social sueco es sostenible?

—Es económicamente sostenible, no es muy caro, ese no es el problema. Creo que necesitamos reformas. Si tu empleo desaparece debemos tener un sistema que te ayude a prepararte para un nuevo trabajo. Pero muchos empleos no desaparecen sino que cambian con las nuevas tecnologías. Y debemos ayudar a los desempleados más mayores a que acompañen ese cambio.