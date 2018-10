Montero apunta que la tasa a las tecnológicas combatirá la «competencia desleal» de Airbnb y Uber La ministra de Hacienda confirma que planea darle a la Agencia Tributaria el control de las sicav, como avanzó ABC

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir Madrid Actualizado: 04/10/2018 12:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La negociación presupuestaria de Gobierno y Podemos parece encaminada. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que estudia que la Agencia Tributaria controle a las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) en lugar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como adelantó ABC. La ministra ha asegurado que así se volvería al régimen que había en 2005, en una entrevista con Antena 3, tras la presión de Unidos Podemos, que quiere eliminarlas.

La ministra, a renglón seguido, comparecía en el Senado en comisión de Hacienda donde ha señalado que el Gobierno no contempla un adelanto electoral ni prorrogar los Presupuestos, aunque en caso de que no salgan las cuentas no se convocarán elecciones. Montero ha descrito su plan fiscal en el que ha vuelto a incidir en la tasa a las tecnológicas, que entre otros, afectará, «fundamentalmente a los sectores del alojamiento y el transporte», quizá en referencia a Airbnb y Uber, que «no tributan de forma adecuada» e incluso entran en «competencia desleal».

También ha señalado que la subida de IRPF que contempla a las rentas del trabajo se articulará para las ganancias anuales de «140.000 a 150.000 euros al año o 10.000 euros al mes» y que su intención es que las compresas y demás bienes de uso exclusivamente femenino sean considerados de “primera necesidad" para que paguen un IVA súperreducido del 4% en lugar del reducido del 10%. Para ello, es necesario que Bruselas lo permita ya que en este punto los estados miembros no tienen competencia fiscal.

Asimismo, ha señalado en la entrevista que no hay intención de gravar más a las grandes fortunas y que no hay acuerdo en fijar un tipo del 30% en las rentas del capital del IRPF como pide Podemos, aunque aquí la subida también afectará a las rentas de más de 140.000 euros al año, ha añadido. También ha apuntado que el alza a las rentas del trabajo será «progresivo» pudiendo introducir un nuevo tramo.

En cuanto a los dividendos de las filiales en el exterior de empresas españolas, ha señalado que se gravarán «como en Francia o Alemania» y ha rechazado que vayan a recaudar mil millones con esta medida. «Más quisiera yo», ha ironizado en declaraciones a periodistas antes de entrar en la comisión del Senado.