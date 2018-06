Mapfre paga 546 millones para hacerse con el 100% de su alianza con Banco do Brasil La aseguradora controlará el negocio de vida y no vida del canal agencial y los seguros de automóvil y grandes riegos del canal bancario

Mapfre y Banco do Brasil han concluido una reestructuración de su alianza estratégica que reforzará la presencia de la aseguradora española en el país iberoamericano. Según el acuerdo, la compañía presidida por Antonio Huertas pagará 546 millones de euros a la entidad brasileña por hacerse con el 100% de la «joint venture» SH2, lo que incluye la totalidad del negocio de vida y no vida generado por el canal agencial y los seguros de automóvil y grandes riegos del canal bancario.

Hasta ahora Mapfre controlaba el 50% de ese negocio de no vida, y el 25% de la actividad de vida en el canal agencial. «Esta nueva configuración del acuerdo nos permitirá actualizar y renovar nuestra alianza con el Banco do Brasil, incrementar la dimensión del negocio de Mapfre en el país, mantener la exclusividad del canal Banco do Brasil para nuestros productos y ordenar de una manera más simple y eficiente nuestros negocios locales», ha destacado Huertas en un comunicado. Lo que se mantiene sin prácticamente cambios es la alianza en BB Mapfre, sociedad espacializada en la venta de seguros agrarios, de vida y no vida en el canal bancario y de la que la multinacional española mantendrá el 25% del capital social.

Mapfre y Banco do Brasil son socios desde mayo de 2010, y esta reordenación permanecerá en vigor hasta 2031, según los términos del acuerdo, comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El país iberoamericano se ha convertido en uno de los principales mercados de Mapfre, que el año pasado facturó allí 4.547 millones de euros, casi el 20% de los ingresos del grupo, frente al 27% que supone el negocio en España.