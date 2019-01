ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ATA Lorenzo Amor: «Elevar los impuestos terminará generando más paro» El futuro vicepresidente de la CEOE dice que los autónomos no pueden ser «los que siempre paguen las rondas del bar» y avisa al Gobierno de que combatirán cualquier medida injusta

Susana Alcelay

Seguir Madrid Actualizado: 21/01/2019 02:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lorenzo Amor es la voz de los autónomos, la imagen de un colectivo que ha logrado avances históricos bajo su presidencia en ATA, el último la incorporación a la CEOE, lograda tras más de diez años de intentos frustrados gracias a su sintonía con Antonio Garamendi. Amor ya forma parte de los órganos de dirección de la patronal y asumirá una vicepresidencia en los próximos meses. Se convertirá en la mano derecha del presidente de la patronal.

¿Qué supone el acuerdo con la CEOE para los autónomos?

La integración de ATA en CEOE como miembro de pleno derecho responde al convencimiento de que va a ser muy beneficioso para los autónomos. Durante años hemos caminado separados cuando existen muchos intereses que nos unen. Por fin, todo el tejido productivo -autónomos, pymes y gran empresa- está unido bajo un mismo paraguas y podemos trabajar juntos en los problemas que nos afectan a todos. Pienso que se refuerza el papel de los autónomos, que nos hemos ganado a pulso durante los últimos 25 años. La unión nos hace a todos más fuertes.

¿Se reserva para el presidente de ATA una vicepresidencia en CEOE?

Lo más importante de esta alianza es que las empresas se beneficiarán de tener cerca a los autónomos y estos van a salir ganando porque ATA va a apoyarse en el potencial que tiene CEOE sin perder su identidad. Trabajará conjuntamente pero manteniendo independencia jurídica, económica, financiera y orgánica. Mantendremos nuestra estructura, nuestras sedes y nuestro personal. Seguiremos siendo la mayor organización de autónomos del país y ahora también nos convertimos en la federación que representará a los autónomos en la CEOE. ATA tendrá presencia en la asamblea, en la junta directiva y el comité ejecutivo de CEOE. Y la patronal tendrá representantes en nuestros órganos de decisión. Los estatutos de la CEOE solo contemplan cinco vicepresidencias y ya están cubiertas. El presidente de ATA formará parte del comité ejecutivo y hay un compromiso de la patronal para reformar los estatutos y ampliar el número de vicepresidencias.

¿Por qué el acuerdo ha sido posible ahora?

El acuerdo entre ATA y la CEA en Andalucía abrió el camino. También los autónomos teníamos que demostrar que estábamos unidos y organizados, que teníamos capacidad de interlocución en los ámbitos de negociación que nos eran propios, que sabíamos trabajar para sacar adelante más de 60 leyes que han beneficiado a los trabajadores por cuenta propia y que se aclarara quién ostentaba la representactividad del colectivo. Desde hace años ATA es la organización más representativa, con un peso específico del 61,4% dentro del colectivo, porcentaje que ha ratificado el Ministerio de Trabajo. Garamendi y yo hemos pensado que era el momento de dar un paso que desde hace diez años ambas organizaciones veían que era bueno.

¿Qué principios unen a CEOE y ATA?

Por ejemplo, la necesidad de eliminar trabas que impidan la buena marcha de los negocios, la creación de empleo, el crecimiento económico, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, el impulso del emprendimiento, el diálogo y el consenso, un trato fiscal a empresas y autónomos que facilite la actividad económica y la generación de puestos de trabajo.

La alianza entre las dos organizaciones llega en un momento delicado en el que el Gobierno pretende emprender una reforma que permita a los autónomos cotizar por ingresos reales...

Es deseable que los autónomos coticen todo lo que les permitan su nivel de ingresos para que obtengan las mejores prestaciones presentes y futuras. Pero es un tema delicado que debemos analizar y negociar muy despacio con el Ministerio de Trabajo porque hay muchos autónomos que no pueden cotizar más. Se llama «sistema de cotización por ingresos reales» y recalco la palabra «reales». Cualquier sistema que se discuta en la mesa de negociación con ATA debe tener en cuenta que un autónomo no sabe cuánto va a facturar el mes que viene, no sabe cuáles serán sus ingresos «reales», por lo que no se le puede aplicar una cuota en base a ingresos pasados que ya no son «reales». Es muy complicado y habrá que tener en cuenta que los ingresos de hoy son su financiación de mañana y no solo se pueden destinar a pagar cotizaciones. Un autónomo, como un empresario, está expuesto a multitud de eventuales situaciones en cada momento que pueden hacer temblar su negocio. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Una pérdida de financiación o sufrir morosidad son temas que, en un momento de sobrecotización, puede pillar descolocado a cualquier autónomo. Hay que trabajar mucho antes de poner sobre la mesa un sistema justo que permita fijar ese modelo de cotización.

Las organizaciones de autónomos doblaron el pulso al Gobierno en su intento de subir las bases mínimas del colectivo un 22,3%. ¿Teme más medidas en este sentido teniendo en cuenta la necesidad de liquidez que necesita el Ejecutivo para pagar los gastos comprometidos?

Los autónomos no podemos ser los que siempre paguemos las rondas del bar. La primera propuesta de subida de bases mínimas era una locura que finalmente pudo contenerse y lograr, al mismo tiempo, que la protección de los autónomos sea, en este momento, de las mayores en toda Europa. Entiendo que el Gobierno necesite más ingresos pero los autónomos pagamos nuestras cuotas y también, cuando generamos empleo, las de nuestros asalariados. Por lo que nuestra contribución no es poca. Si hubiera algún intento de aumentar sus ingresos de forma injusta a costa de los autónomos, tendrá a ATA enfrente.

¿Qué piensa de los Presupuestos y del «impuestazo» que incluyen?

No nos gustan estos Presupuestos porque no van dirigidos a resolver los verdaderos problemas que tiene el país. Se necesita mucha más inversión en el tejido productivo para que sea capaz de generar empleo. Y los autónomos somos los que creamos uno de cada cuatro puestos de trabajo asalariados. Es preferible que haya más empleo y que el Estado ingrese más a través del aumento del consumo o de las cotizaciones que se generarían, que subiendo ciertos impuestos. Elevar la carga fiscal siempre ha tenido como consecuencia que se retraiga la inversión productiva y la economía. Lo que se traduce en menos negocio y más paro.

En las cuentas de 2019 el independentismo tiene premio. Cataluña se lleva el 66% de las inversiones del Estado...

Creo que esa generosidad con Cataluña no va a servir para acabar con el independentismo. Los que se han instalado en el proyecto de crear un país fuera de España y de la UE no creo que se queden tranquilos con esta medida. Ojalá me equivoque.

¿La integracion en CEOE permitirá a ATA formar parte del diálogo social como siempre ha reclamado?

ATA lleva muchos años sentándose en las mesas de negociación que le son propias, estatales, autonómicas y locales. Dicho esto, espero que la alianza con CEOE permita a los autónomos está presentes en muchos más foros donde se discuten cuestiones que importan, y mucho, a nuestro colectivo. En esto estoy convencido de que los autónomos van a ganar mucho. Llevo años de buena amistad con Antonio Garamendi y conozco su sensibilidad con los autónomos y pequeñas empresas. Estoy convencido de que estarán en la primera línea del diálogo institucional de la CEOE.

¿Cuáles son los objetivos de Lorenzo Amor en esta nueva etapa profesional?

Seguir apostando para que los autónomos ocupen el lugar que les corresponde en el tejido social y productivo del país. Continuar trabajando para que lo tengan más fácil a la hora de sacar adelante sus negocios, para que mejoren su protección social, para que puedan crear empleo, para que se vayan eliminando trabas, para que cualquiera que quiera pueda emprender y para que se paguen en tiempo y forma las facturas. Nada nuevo que no haya hecho hasta ahora pero, cada año, con mayor ilusión y dedicación. Como todos los que estamos en ATA. Pero no cabe duda de que, con esta alianza, se nos presenta la oportunidad de estar en la primera línea del debate de muchos de estos temas.

¿Qué nuevas medidas quiere que se pongan en marcha que beneficien a los autónomos?

Los autónomos societarios deberían elegir si cotizan en el régimen general o en el RETA; una política fiscal adecuada a las necesidades de los autónomos; que la Administración conteste a los autónomos y ciudadanos en el mismo tiempo que exige que el autónomo le conteste. Hay que acabar con el silencio de la administración. Es necesario reducir cargas, trámites, burocracia, que sigue siendo un lastre para emprendedores, autónomos y empresas. Y es imprescindible terminar con la morosidad, tanto pública como privada. Según los últimos datos publicados, ninguno de los tres estratos de la administración -estatal, autonómica y local -paga por debajo de los 30 días que marca la ley.