Huertas (Mapfre): «Hay que favorecer el ahorro privado para que los ciudadanos no se jubilen solo con la pensión pública» El presidente de la aseguradora advierte de que la crisis la falta de entendimiento político ha hecho inviable la toma de «acuerdos realistas» sobre el sistema de pensiones

Laura Montero Carretero @Laura__Montero Santander Actualizado: 19/06/2019 14:37h

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha anunciado hoy que la compañía acaba de lanzar en Francia un fondo que invierte exclusivamente en empresas que promueven la inclusión de personas con discapacidad. El proyecto llegará a España y al resto de inversores europeos después del verano.

«Una empresa comprometida con la discapacidad cuenta con un nivel de rentabilidad y una estabilidad institucional superior a la de sus competidores. Este objetivo no es solo positivo para la sociedad en su conjunto, sino que ayuda a poner el foco empresarial en el largo plazo» , ha dicho Huertas durante el encuentro financiero que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

La iniciativa, denominada «MAPFRE Inclusión Responsable» , ha sido desarrollada por la firma española y La Financiére Responsable. Tal como ha indicado Huertas, actualmente la compañía aseguradora española cuenta con 902 empleados con discapacidad trabajando en el grupo, lo que supone el 2,5% del total de la plantilla mundial. Como ha adelantado, el propósito de cara a 2021 es que al menos el 3% del personal a nivel mundial esté formado por personas con discapacidad.

Durante su intervención en Santander, el presidente de Mapfre se ha pronunciado sobre la alianza de bancaseguros con Santander y se ha mostrado muy optimista: «Es bueno para el sector asegurador que la banca venda seguros. En la medida que haya más oferta, la cultura aseguradora crecerá en nuestro país».

En cuanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones ha dicho que «la gran cuestión es que la cuantía debe cambiar porque si no, no va a dar para todos. La crisis que hemos vivido y el no entendimiento por parte de los principales líderes políticos ha hecho inviable la toma de acuerdos realistas sobre la verdadera situación del sistema de pensiones».

«Tenemos que favorecer el ahorro privado para que nuestros ciudadanos no se jubilen solo con la pensión pública. En toda Europa los trabajadores se jubilan con dos pensiones, en eso tenemos mucho que hacer», ha señalado.

El presidente de Mapfre ha hecho autocrítica: «Hemos cometido errores los poderes públicos y los participantes privados porque no hemos sabido o no hemos podido crear productos con el suficiente atractivo para que los ciudadanos puedan ahorrar. Estamos ahora en otra etapa, crearemos mecanismos de ahorro diferentes a los tradicionales para poder compensar y tener éxito».

Sobre los comparadores de seguros, ha apuntado que los defiende porque «dan transparencia al consumidor y accesibilidad al producto asegurador».

Huertas ha tratado también cuestiones como el actual avance tecnológico, que «cambia completamente la relación entre las empresas, los ciudadanos y el conjunto de la sociedad», la responsabilidad social de las corporaciones o el fenómeno del cambio climático. De esta última problemática, ha asegurado que su organización «no va invertir en empresas con un 30% o más de sus ingresos procedentes de energía producida a partir del carbón».

El discurso de Huertas se ha centrado en buena medida en la importancia de que las empresas acompañen las «bellas palabras» con acciones concretas que se traduzcan en un beneficio para los ciudadanos. El presidente de Mapfre ha reconocido que no es una tarea fácil y que «no todas las empresas están preparadas», pero que, sin lugar a dudas, «aquellas que se comprometan con un futuro sostenible serán las que sobrevivirán». «Si no nos comprometemos a mejorar la calidad de vida del entorno social no progresaremos», ha añadido durante su intervención.

La igualdad de género también ha ocupado un apartado importante dentro de la intervención de Huertas: «Nos hemos comprometido a que al menos el 45% de todas las nuevas promociones que vayan sucediendo del 2019 al 2021 sean ocupadas por mujeres. Para conseguirlo tenemos que ser capaces de apoyar más el desarrollo profesional de nuestras compañeras».