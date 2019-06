El gigante del turismo galo vuelve a España «ClubMed» abrirá en marzo su nuevo resort en Marbella, con una inversión de más de 60 millones

«ClubMed», referencia mundial en los packs vacacionales para familias y parejas y uno de los buques insignia de la industria hotelera francesa (en manos del conglomerado chino Fosun desde 2015), vuelve a España con la apertura el próximo mes de marzo del «Club Med Marbella». Un resort de cuatro estrellas con 373 habitaciones y capacidad para 900 clientes, que ocupará el edificio del histórico Hotel Don Miguel comprado en 2012 por el grupo árabe Magna Invest y que cuenta con una parcela de unos 125.000 metros cuadrados. Se prevé una inversión superior a los 60 millones de euros.

«Nuestros principales clientes son franceses, belgas o suizos, pero con la internacionalización nos estamos abriendo a nuevos mercados como Rusia, Brasil o China», comenta la responsable de Recursos Humanos del futuro establecimiento marbellí Carmen Sánchez - Romate. Con el resort de Marbella, la firma francesa regresa a tierras españolas más de una década después de haber cerrado su último hotel en el Puerto de Santa María (Cádiz) en 2006. Y por decirlo de alguna forma a su primera casa, ya que el fundador de ClubMed Gerard Blitz puso las bases de esta multinacional del turismo «todo incluido» en Alcudia (Mallorca) en 1950.

La decoración de los espacios dedicados a la restauración estará basada en los olivares de Úbeda - CLUBMED

«Ojalá pudiéramos abrir más en España, porque corresponde con el producto que queremos proponer a nuestros cliente», añade Sánchez- Romate. Todo ello, dentro de la nueva estrategia de la compañía de abrir resorts de cuatro o cinco estrellas (tridentes, según la clasificación de la compañía), a razón de seis o siete inauguraciones anuales. Solo en 2019 están previstas inauguraciones en el Alentejo (Portugal), en Sestriere (Italia) o Playa Esmeralda (República Dominicana).

300 ofertas de empleo

Para el resort de Marbella, ClubMed, publicará las ofertas de empleo en septiembre, y comenzará las primeras entrevistas al personal que resida en el hotel desde octubre. En noviembre, comenzará la selección del personal local (malagueño). Hay 300 puestos de trabajo en juego: unos 200 empleados para los denominados «amables organizadores» (GO, por sus siglas en inglés) y los amables empleados (GE), que residirán en el futuro complejo (atención al cliente, instructor deportivo, sommelier, etc...) y un centenar largo de personal local, que no vivirá en el resort (limpieza, botones...).

Al respecto, Sánchez - Romate ha confirmado que ya han empezado a recibir currículum aunque ha informado de que las entrevistas para el «personal móvil» (GE o GO) provenientes de cualquier rincón de España comenzarán en octubre y la selección de trabajadores locales se iniciará en noviembre junto a las denominadas «jornadas de reclutamiento». Según las previsiones del grupo de origen francés, para febrero el personal del futuro resort marbellí debería estar ultimada.

Como apunta Sánchez-Romate, en la firma gala, buscan «habilidades blandas como los idiomas o el trato con el cliente y, a nivel de recursos humanos, el perfil español se corresponde con lo que hoy es la cultura del ClubMed: personalidades extrovertidas a quienes les gusta la comunicación». En este sentido, ha apuntado hacia el perfil millennial como uno de los más apropiados para los GE o GO «y que tengan experiencia en el servicio de hostelería». Lo que ofrecen a sus futuros empleados son contratos que pueden oscilar entre los tres y ocho meses de duración «aunque, por ejemplo, Marbella va a estar abierto casi todo el año menos mes y medio, por lo que podrán ser más largos», comenta la responsable de recurso humanos del futuro complejo quien habla de contrataciones de 10 meses para labores como la animación infantil.

En total, la firma de origen galo emplea a unas 23.000 personas en todo el mundo, de 110 nacionalidades, en los 70 resorts que posee en el mundo y un crucero. «Funcionamos como toda la hostelería, en función de la ocupación», ha concluido la representante de ClubMed.

Remodelación de un edificio histórico

El futuro «Club Med Marbella» estará situado a cuarto de hora del centro de la localidad malagueña, en el edificio que una vez albergó el histórico Hotel Don Miguel de la localidad malagueña, y que será el primer resort de «Club Med» en Europa con cinco piscinas. Además de contar con espacios para clientes corporativos (congresos, reuniones, convenciones...), una línea de negocio en alza para este grupo de origen francés (ya representa un 15% de su facturación).

En este sentido, tendrá una sala de reuniones con aforo para 900 personas; así como varios espacios para la restauración cuya decoración estará inspirada en los olivares de Úbeda o instalaciones deportivas (circo, tenis, baloncesto, fútbol, petanca, etc...). De igual forma, en Marbella, contará con el «Mini Club» dirigido a menores desde los cuatro meses hasta los 17 años. En cualquier caso, el establecimiento marbellí conectará directamente con el esquivo mercado francófono, que es muy minoritario en la Costa del Sol.

Como sucede con otros complejos de la firma presidida por Henri Giscard d’Estaing, los productos locales tendrá un lugar muy importante en la mesa. «Queremos poner en valor el producto español, tanto los vinos como los aceites», ha confirmado una de las coordinadores del retorno a España de ClubMed.