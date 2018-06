Los franquiciados de Telepizza echan el resto para tumbar el acuerdo con Pizza Hut Presentan medidas cautelares para un pacto que en principio se vota hoy en junta

Jorge Aguilar

@FJorgeAguilar Seguir Madrid Actualizado: 27/06/2018 02:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los franquiciados de Telepizza denuncian el acuerdo con Pizza Hut

Telepizza decide estos días en su junta de accionistas la aprobación del acuerdo que rubricó el pasado mes de mayo con Yum!, la propietaria de Pizza Hut, para expandir su negocio en España, Portugal, Suiza e Iberoamérica. En principio, la fecha acordada para la celebración de la junta es hoy, pero de no llegarse al «quórum» necesario se pospondría para mañana día 28.

La alianza entre ambas compañías suscita dudas a parte de los franquiciados de la cadena española, que entienden que en el fondo de la operación hay una venta de la propia marca Telepizza a su competencia. Por ello, la asociación de franquiciados de Telepizza, que aglutina a más de un centenar de la compañía, registraron el pasado día 20 de junio una demanda en el registro mercantil para evitar el pacto.

En palabras de su representante, Juan Ramón Moreno, a ABC, «se han pedido medidas cautelares para evitar que la votación en la junta sea efectiva». Explica que «no puede ser que la sociedad de Telepizza se venda a los principales competidores». Denuncia que el 70% de las franquicias de Telepizza son propiedad de los franquiciados. «Han vendido lo que es propiedad de los franquiciados a Pizza Hut y todo va acabar con Telepizza teniendo un valor residual».

La asociación lanzó un ultimátum a Telepizza el mismo día 20 en una reunión para que esta firmara un convenio que protegiera los derechos que los franquiciados entienden que les pertenecen. Entre las exigencias están que no se abra ningún local de la competencia en las zonas de influencia, la protección de sus contratos en caso de que Pizza Hut se adueñara de ellos o que, en el caso de que eso se produjera, tener prioridad para franquiciar. Tras no haber acuerdo, ahora será un juez el que dictamine la legalidad del acuerdo. Moreno no descarta la intervención de un mediador para llegar a una solución llegado el caso.

Comunicación por carta

Telepizza, por su parte, no entiende estas quejas. De hecho, la semana pasada comunicó mediante una carta a todos los franquiciados de la cadena su postura. En su contenido, al que ha tenido acceso ABC, la empresa española matiza que los franquiciados «no estarán obligados a desarrollar en territorio español la marca Pizza Hut, ni a abrir tiendas» bajo dicha enseña, a no ser que los propios franquiciados lo soliciten.

Además, en la misiva explican que parte de las exigencias de los franquiciados las garantiza. Entre ellas «el compromiso de dar estricto cumplimiento a todos los contratos vigentes actuales» o «no abrir tiendas Pizza Hut en las áreas de influencia de los franquiciados».

Desde Telepizza reiteran la viabilidad del acuerdo y que cuentan con la aprobación de gran parte de los franquiciados. En concreto, Telepizza incrementará sus locales de 1.600 a 2.560, sus ventas anuales se prevén que subirán a 1.100 millones de euros y llegará a un total de 37 países.