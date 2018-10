El 16,1% de los jubilados alemanes sigue trabajando, más del doble que en 2007 Unos 175.000 mayores de 65 años mantienen sus empleos en el sector de la automoción

Me siento bastante ágil, tengo ganas de hacer cosas y no me viene nada mal ganar algo de dinero», explica Annete, una profesora de primaria jubilada de 68 años que hace dos abrió un taller de costura en el Tiergarten berlinés que lleva a medias con sus dos nietas. «Mi marido falleció a causa de un cáncer y la jubilación para mí conllevaba mucha soledad, así que decidí buscar un trabajo de acuerdo a mis necesidades».

No es la única que ha optado por seguir trabajando tras llegar a la jubilación. «La proporción de personas entre los 65 y los 69 años con empleo remunerado se ha más que duplicado en los últimos diez años», explica Juliane Gude, editora del anuario estadístico que publica Destatis, según el cual el porcentaje es ahora del 16,1%, mientras que en 2007 era solo del 7%.

Los datos muestran que son más los alemanes (20,2% del total) que las alemanas (12,3%) que deciden seguir laboralmente activos. También se observa disparidad entre los diferentes sectores económicos, de manera que son unos 175.000 los mayores de 65 años que trabajan en el sector automovilístico, especialmente en áreas de comercio, mantenimiento y reparación, y alrededor de 141.000 los que se emplean en el sector de la salud y las prestaciones sociales.

También es relativamente alta la tasa en la industria manufacturera y en el campo de los profesionales liberales y técnicos que incluye asesores fiscales, arquitectos, veterinarios o investigadores científicos. Entre los sectores en los que muestran menos presencia están el de los seguros (23.000), inmobiliario (17.000) y suministro de agua (6.000).

«Mi mujer se jubiló como empleada del banco y está bien así, pero yo he preferido continuar con una jornada parcial porque pensé que se me haría muy largo el día y, en lugar de pagar por pertenecer a alguna asociación en la que entretenerme, es más conveniente recibir un sueldo con el que podemos permitirnos ir un poco más holgados e incluso ayudar a mi hijo», explica Markus, que a sus 67 años sigue acudiendo al trabajo de 8 a 13 horas.

En total son unos 684.000 los mayores de 65 años que trabajaban entre 1 y 19 horas por semana. De 20 a 29 horas trabajan unas 130.000 personas, mientras que alrededor 111.000 jubilados trabajan de 30 a 39 horas. El número de mayores de 65 años que trabaja a tiempo completo alcanzó los 256.000.

«Esa evolución es una muy buena noticia para el mercado laboral porque mitiga en parte la escasez de trabajadores calificados», explica Silke Anger, directora de Educación, Capacitación y Desarrollo Profesional del Instituto para la Investigación del Empleo (IAB). «Para muchos de ellos el dinero no está en primer plano, también influyen sus deseos de interactuar, seguir teniendo una vida social más activa e incluso divertirse. Lo percibimos también en el sector formativo. La educación superior en la vejez ha aumentado significativamente. El número de mayores de 65 años que estudian fue de 14.900 en el semestre de invierno 2017/2018. Es un potencial que se vuelve cada vez más relevante no solo para el mercado laboral, sino también para el fondo de pensiones debido a que la proporción de mayores de 65 años en la población total seguirá aumentado significativamente en los próximos años».

A finales de 2017, había alrededor de 17.7 millones de personas de este grupo de edad en Alemania, el 21,4% de la población. Según las previsiones de la Oficina Federal, será del 26% en 2030 y una tercera parte en 2060.