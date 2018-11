ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE «Hay un pequeño punto azul en la proa» Francis Joyon continúa atacando con el «IDEC Sport» al «Macif» de François Gabart

A unas 734 millas de Pointe-à-Pitre, en solitario Francis Joyon sigue apretando el acelerador de su maxi trimarán «IDEC Sport»: “A proa hay un pequeño «punto azul» y es el barco que estamos intentando alcanzar. Con la mayor a tope y gennaker”, siempre a fondo. Estoy contento con el barco, cuando comparo los datos con tripulación estoy muy arriba porque el IDEC ahora es más ligero. Eso es algo bueno”. Volando a más de 30 nudos, muchas veces por encima de las polares del barco. “¡Siento el olor de Guadaloupe! Tradicionalmente la llegada a Guadaloupe es táctica y se pueden pasar varias horas totalmente parado… en 2014 fui capaz de pasar a Yann Eliès, pero en otra edición me quedé atascado…”.

Tras la dicho por Francis Joyon, su rival François Gabart no podrá descansar hasta llegar a la línea de llegada de la Route Du Rhum 2018 en isla Guadaloupe. Serán las ultimas 24 horas en las que ambos patrones se lo jugaran todo; Joyon fue segundo (9 d 13 h 50 min 48 s) en la edición de 2010 a unas diez horas del ganador Franck Cammas (9 d 03 h 14 min 47 s), y en 2014 François Gabart fue el vencedor en la Clase IMOCA (12 d 4 h 38 min 55 s).

Armel Le Cleac’h desembarco ayer en Vigo tras ser rescatado por el pesquero

Ambos trimaranes apuntan hacia Punta del Inglés, en el extremo norte de Guadaloupe, desde tendrán que contornear el litoral de la isla por poniente, cruzar el canal de Saintes (en la costa sur) para después dirigirse a la bahía de Pointe-à-Pitre. Un pequeño tramo de unas cincuenta millas náuticas, suficiente para ganar o perder una regata transoceánica que tiene un recorrido de 3.524 millas; sobre todo cuando la predicción meteorológica para este domingo indica que en la zona los vientos Alisios de 15 a 20 nudos del noroeste perderán intensidad cuando inicien el último tramo por el oeste de la isla.

Y en el otro extremo del Atlantico, 500 millas al oeste de las islas Canarias y sobre el paralelo 27°N, Alex Thomson mantiene su liderazgo con el «Hugo Boss» entre los IMOCA 60. En las ultimas 24 horas ha realizado tres trasluchadas para cubrirse de Paul Meilhat -ayer le tenia a tan solo diez millas a popa- y Vincent Riou; como resultante, esta tarde su ventaja es de 74 millas sobre el «SMA» Paul Meilhat y de 90 al «PRB» de Riou. Así lo ve Thomson: “Parece que tengo buena velocidad en comparación con los otros barcos. La predicción meteorológica mea favorece, me estoy concentrando y trabajando para encontrar el equilibrio adecuado entre velocidad, descanso y riesgo”.

Buen trabajo está realizando Paul Meilhat con el «SMA», del grupo de cabeza es el único barco IMOCA que no utiliza foils, lleva anti-derivas rectas. Y hasta Guadaloupe no podrá bajar el ritmo si quiere mantener la posición, tendrá que estar muy atento a las roladas del viento, que con el actual oleaje del norte le complica las maniobras. Por ahora, tiene a 74 millas a proa al «Hugo Boss»; una ventaja de 20 millas sobre el «PRB» y de 95 millas respecto Yann Eliès con el «UCAR-StMichel».

Otros veleros que ya están en los vientos Alisios como los Multi 50 «Reauté Chocolat» de Armel Tripon y el «Arkema» de Lalou Roucayrol es la Multi 50, primero y quinto respectivamente de su clase. Roucayrol lo esta arriesgando todo para remontar posiciones tras su para técnica en Oporto; al paso por el archipiélago de las Canarias, ayer cruzo entre las islas de La Palma y la Gomera “… una pena, era de noche, no vi mucho. De todos modos, hice muchas maniobras, así como una docena de trasluchadas, especialmente para evitar las zonas de desventes. Después de mi parada en Oporto, la opción directo hacia el sur esta saliendo bien… La regata sigue siendo muy larga, quedan 2.500 millas”.

En la mañana de ayer, Armel Le Cleac’h desembarcó en el puerto de Vigo tras ser rescatado durante la noche del pasado martes por el pesquero portugués «Sonho de Infancia». Resumiendo, Le Cleac’h comentaría: “… no sé qué paso, fue tan brutal y rápido que me sorprendió, por supuesto no esperaba eso. Volver al interior del barco no fue fácil -el trimarán Maxi Banque Populaire IX acababa de volcar-, de alguna manera logre alcanzar el casco central y entrar por el ojo de buey que esta previsto para estas situaciones, en la parte posterior… ya en el interior, en condiciones de seguridad puede activar la baliza de socorro… luego pude abrir la bolsa de supervivencia para tener a mano los elementos para ponerme a salvo y contactar con tierra… Pasaron 6-7 horas antes de la llegada del primer avión francés, con el que contacte vía radio VHF para aclarar mi posición y que estaba bien a bordo, en ese momento me informaron que un barco portugués había sido desviado y que iba a llegar a la zona al comienzo de la noche, alrededor de las 20-21 horas. Había intercambiado conversaciones con los dos aviones para decirles cómo podía salir del trimarán y ser recogido por el pesquero. A las 21 horas estaba dentro de la balsa salvavidas de mi barco, fue un poco complicado por el estado de la mar, la oscuridad, pero el capitán del pesquero maniobro muy bien, su tripulación estupenda, y rápidamente me subieron a bordo. Me ofrecieron tomar una ducha caliente para ponerme ropa que me ofrecieron, solo tenia puesto el traje de supervivencia… siempre pendiente de mí. Realmente muy buena tripulación…”.

Después de una travesía de dos días y medio, Armel Le Cleac’h fue recibido por su equipo en Vigo. Ahora están viendo la manera de recuperar el maxi trimarán, que no será fácil porque esta entre las Azores y cabo Finisterre, donde las condiciones de mar y viento son muy complicadas; necesitaran tener buenos barcos para localizarlo, intentar darle la vuelta y remolcarlo a puerto.