¿Habrá un récord IMOCA 60 en la 14ª Transat Jacques Vabre?

El británico Alex Thomson ha lanzado el órdago a las tripulaciones de la flota IMOCA 60 de última generación. Para él tienen muchas posibilidades de recortar dos días o más el récord que Jean-Pierre Dick y Yann Eliès lograron en 2017 con el «St Michel-Virbac». Y que el «Charal» esta muy bien optimizado para fulminar el registro de 13 días, 7 horas, 36 minutos y 46 segundos.

"Con esas mismas condiciones que tuvo el «St Michel-Virbac», me sorprendería que estos barcos nuevos, bueno, «Charal» de todos modos, no lo hagan en 10 días” ; el enfant terrible del circuito IMOCA calienta los pantalanes, seguramente porque él no podrá pisar el acelerador a fondo de su nuevo barco, puesto en el agua hace poco más de un mes. Incluso ha dicho que para evitar tentaciones estará a bordo Neal MacDonald para frenarle; cuando su objetivo es finalizar la regata, y tomar el mayor número de datos para mejorar la puesta a punto del barco.

“… dependerá de la meteorología, especialmente la navegación por el Atlántico, pero en términos de rendimiento respecto al anterior barco, hemos observado una mejora entre el 20 y el 30%, a 20 nudos de velocidad mejoras 4 nudos. Con mar llana se ven las grandes diferencias de velocidad, cuando hay olas todos seremos mucho más iguales” ; comentaba Thomson.

En esta 14ª Transat Jacques Vabre, del total de treinta IMOCA 60 participantes, cinco de ellos son de última generación, casi todos puestos en el agua este 2019. Hay un segundo grupo de seis barcos con foils que fueron botados en 2015. Cinco más, de 2007 – 2010, que han instalado foils; aquí el más rápido es el «PRB», que lleva unos diseñados por Juan Kouyoumdjian. Y los trece barcos restantes están tal cual fueron puestos en el agua, sin foils.

Uno de los IMOCA 60 que también podría rebajar el récord entre Le Havre y Salvador de Bahía es el «PRB», que a pesar de ser de 2009 su rendimiento ha mejorado mucho con las mejoras que implantó a bordo Vincent Riou con el apoyo técnico de Juan K. Así que su actual patrón Kevin Escoffier ha elegido a Nicolas Lunven como co-patrón, ambos los dos ya han iniciado el modo regata a tres días de la salida, con rutinas como el análisis de la meteorología. Un área que han reforzado con Marcel Van Triest, que es el actual meteorólogo del equipo, con el que están trabajando todos los días. La idea es de la anticipar y refinar lo mejor posible las situaciones que los dos se toparan en el camino hacia Salvador de Bahía. Durante la regata no les está permitido tener router en tierra, así que ellos tendrán que hacer sus propios análisis y elecciones.

Kevin Escoffier y Marcel Van Triest se conocen desde hace unos diez años. Su relación se remonta a 2009, cuando el «Banque Populaire V» estableció un nuevo registro en el Atlántico Norte. Se volvieron a encontrar de nuevo en la Volvo Ocean Race en 2015 y 2018 cuando Kevin era miembro de la tripulación del «Dongfeng Race Team». A partir de ahora, su colaboración continuará en el proyecto IMOCA hasta la Vendée Globe, que comenzará el próximo año. Una continuidad imprescindible para el patrón del «PRB»: "Quiero trabajar con gente que conozco, eso me hace mucho más eficiente. Nos dará algunos puntos de referencia para hacer todas las compras junto con Marcel. Recordaremos que en ese momento esto y aquello sucedió. Esto nos facilitará el intercambio y el progreso. Es muy tranquilizador para mí trabajar con gente en la que confío y que conoce el barco”.

