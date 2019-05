Andaluz de Optimist Un centenar de regatistas, por los títulos andaluces de Optimist y su pase a la Copa de España

Un total de 130 regatistas compiten este fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Optimist 2019 que organizan en aguas de la bahía gaditana el CN Puerto Sherry y la Federación Andaluza de Vela (FAV), por delegación de la Junta de Andalucía. El club portuense coge el relevo del CN Elcano (organizador de la anterior edición) y se prepara para el desarrollo de la primera de las dos grandes convocatorias que tiene la clase en este mes, ya que sólo unos días más tarde y con el mismo escenario y organizadores se celebrará la Copa de España.

En total, se han clasificado para esta regata setenta patrones Sub 16 y sesenta Sub 13, procedentes de la práctica totalidad de clubes de todo el litoral andaluz. Además de la lucha por los títulos en ambas clases en sus versiones masculino y féminas y también por segundo año por el absoluto Sub 11, los jóvenes tendrán como objetivo añadido lograr una plaza en el equipo que represente a Andalucía en la Copa de España. En este caso, el equipo andaluz estará formado por 23 regatistas ya que a las 21 por Ranking (15 Sub16 y 6 sub13), se suman dos más del club organizador. De este modo, Andalucía será la autonomía más representada.

Volviendo a este fin de semana y tratándose de una clase que presume de un extraordinario nivel y mucha igualdad entre los jóvenes aspirantes, la lista de favoritos es muy complicada. De los defensores del título sólo podrá hacerlo la regatista del CM Almería, Mercedes Bautista, en Sub 16 Femenino, ya que el ganador masculino Sub 16, Manuel Álvarez-Dardet ya ha dejado la clase, y en el caso Arturo Arauz y Patricia Báñez, ganadores Sub 13 en el 2018, ya compiten en la categoría superior.

Se han programado un total de seis pruebas, con un máximo de tres por día, y sólo se necesitará una para dar validez al campeonato. En caso de que todo vaya según lo previsto, a partir de la cuarta ya habrá un descarte. La competición comienza el sábado a las 13:00 horas con un parte que anuncia vientos medios y mucho calor.