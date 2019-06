VELA ADAPTADA Borja Melgarejo: «He conseguido traer el Mundial a Puerto Sherry» El portuense cumple uno de sus grandes sueños y el Campeonato del Mundo de Vela Adaptada estará en la Bahía de Cádiz hasta el domingo 7 de julio

Puerto Sherry vuelve a ser noticia. Si hace apenas una semana fue protagonista al ser la base de operaciones de la 52 Super Series Royal Cup 2019, competición más conocida como la 'Fórmula Uno de la Vela', ahora llega el momento de acoger el Campeonato del Mundo La Caixa de Vela Adaptada.

Será durante la próxima semana, hasta el domingo 7 de julio, con alrededor de cien regatistas de 20 nacionalidades diferentes dando brillo con sus embarcaciones a la Bahía de Cádiz y a este enclave de El Puerto de Santa María. Sin lugar a dudas, una cita ineludible en la que los mejores deportistas de esta especialidad darán ejemplo de integración y superación.

Contar con un Campeonato del Mundo en la zona no cae del cielo. Muchas son las condiciones que se dan para que así sea y todo ello es impensable sin un trabajo firme. Una apuesta sólida que ha contado con un embajador de lujo como el portuense Borja Melgarejo. «Me doy por satisfecho al traer el Mundial a Puerto Sherry. Era necesario traer un Mundial a la Bahía de Cádiz y puedo decir que lo he conseguido. Es un reto que se celebre aquí», asegura el regatista del CN Puerto Sherry en LA VOZ justo antes de la puesta en liza del campeonato internacional.

Pero el de El Puerto de Santa María va a más y añade: «Que se quede una base permanente de la vela adaptada en Puerto Sherry (pantalanes, grúas, zonas de accesibilidad...) sería el mejor regalo posible». Interés no falta para que el sueño sea posible.

Un claro referente

Borja Melgarejo es uno de los referentes de esta modalidad de la vela. Con una discapacidad de movilidad congénita, el regatista portuense cuenta con un palmarés envidiable. Sin ir más lejos, la Copa y el Campeonato de España 2.4 mR y ya los ha saboreado.

A la cita llega compaginando trabajo y pasión, y señala: «Este fin de semana iba a entrenar y no puedo hacerlo por motivos laborales, pero este lunes lo haremos. También es cierto que vengo del entrenamiento previo de doce regatas que tuvo lugar la semana pasada en Puerto Sherry».

Aspirante al podio, Borja Melgarejo no deja de reconocer que deportistas como Arturo Montes (perdió una pierna en un accidente náutico en aguas portuguesas) o Jordi Cargol (cuenta con una discapacidad potente y está en silla de ruedas) parten como favoritos. «Con entrar en el podio me doy por satisfecho. A mí me ha faltado entrenamiento», asegura.

Sobre Arturo Montes, su primo, destaca: «Es impresionante. He ido con él a Mundiales en Irlandia, Canadá y Australia, y tiene un nivel altísimo. También acudió a Río de Janeiro 2016, los últimos Juegos Paralímpicos en los que la vela ha estado presente».

En definitiva, un trabajo descomunal el de todos los protagonistas y del que se siente orgulloso al cien por cien. Al fin y al cabo se trata de su otra familia. «A los que puedan asistir estos días a Puerto Sherry, les recomiendo que lo hagan. Es impresionante verlos navegar en estas condiciones, con unas prótesis de titanio y carbono impresionantes. Es espectacular», relata.

Competitividad elevada al máximo nivel que hace que los problemas se olviden al entrar en faena. «Cuando estás en el agua, la guerra es la guerra. Nada se pasa por la cabeza. Puedo asegurar que el discapacitado se convierte en un marinero, en un regatista. Se suplen esas carencias», apostilla.

Y añade sobre los barcos en los que compiten: «Me enamoran estos barcos, pues son simples pero muy técnicos».

Numerosos obstáculos

La pasión de Borja Melgarejo por la vela adaptada es absoluta, aunque el portuense no deja de reconocer que son numerosas las trabas que encuentran a diario para desarrollar su encomiable labor.

Por una parte, «al dejar de ser un deporte paralímpico hemos sufrido un 'hachazo' considerable en temas de presupuesto. Esto hará que en Puerto Sherry la asistencia sea menor por razones económicas».

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) decidió dejar fuera a la vela como deporte paralímpico al alegar que en algunas clases no participaban en el número mínimo exigido para ello. «El objetivo es que la vela adaptada vuelva a ser paralímpica», puntualiza el regatista del portuense CN Puerto Sherry.

Por otro lado, la ayuda de algunas administraciones es nula, hecho que complica todavía más la celebración de estas pruebas en la zona. «Con la vela adaptada se echan a temblar, ya que creen que es un problema. Chirrían los dientes cuando se habla de este asunto, pese al respeto, y son muchísimas las trabas. De hecho, desde Turismo y Deporte Andaluz no se han implicado en absoluto y no han puesto ni un euro para que el Campeonato del Mundo de Vela Adaptada pueda celebrarse en la Bahía de Cádiz», lamenta Borja Melgarejo.

Eso sí, el de El Puerto de Santa María no lo duda a la hora de agradecer los apoyos que hacen posible que el Mundial esté al sur de la Península Ibérica en este inicio del mes de julio. «Puerto Sherry ha apostado fuerte y es de agradecer. Y menos mal que hay iniciativavas como las puestas en marcha por La Caixa y algunos más que han echado un cable», señala agradecido.