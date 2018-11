Entrevista a Julia Casanueva «Hemos intentado ser lo más conservadores que se podía ser» «Está claro que no estamos satisfechos con la aprobación del Keelboat Offshore, pero la asamblea de World Sailing decidió apoyarlo»

Pedro Sardina

La vela está entrando en marejada y era el momento de que Julia Casanueva aclarase ciertas dudas que los aficinados tenemos. La presidenta de la Real Federación Española de Vela le toca bailar con la más "fea", en este caso "feo", al precipitarse durante su mandatro una serie de medidas malas para la vela en general y peores para la española.

¿Qué se ha votado en la asamblea de Sarasota?

En Sarasota finalizaba el proceso iniciado en noviembre de 2017 por el que se aprobaba revisar un mínimo de 4 eventos de los 10 de vela que están en los Juegos Olímpicos. Todo ello es debido que World Sailing debe adaptarse a los criterios del Comité Olímpico Internacional que se recogen en el documento Agenda 2020 del COI. Hay que recordar que nuestro deporte solo tiene otros dos deportes por debajo en retorno y seguimiento de los JJOO. Además también se nos ha recortado un total de 30 deportistas (de 380 a 350) para Tokio 2020, por lo que queda claro que la vela está en una situación complicada.

¿Cuál es la postura de la Federación Española?

La RFEV ha intentado ser todo lo conservadora que se podía en una situación como esta. Nuestra idea es la de que la vela pueda ser participada por más personas y seguida por más público. Y esto hay que buscarlos siendo conscientes de los requisitos del COI y la situación de nuestro deporte en las Olimpiadas. Está claro que la RFEV no está satisfecha con la aprobación del Keelboat Offshore, pero la asamblea de World Sailing decidió apoyarlo.

«El Equipo está muy bien. Hemos duplicado el número de medallas en Europeos y Mundiales»

¿Cómo han quedado las clases para París 2024?

El proceso que ha finalizado ahora deja pendiente la asignación de alguna equipación. Además hay dos equipaciones (Laser y RS:X) que están sujetas a un proceso de revisión debido a la normativa antimonopolio, por lo que la foto actual es la siguiente: Laser Standard y Laser Radial (sujetos a revisión por la normativa antimonopolio), 49er, 49er FX, Nacra17, RS:X masculino y femenino (sujetos a revisión por la normativa antimonopolio) y Kite y Keelboat (pendientes de seleccionar el equipamento).

¿Es consciente de que nos quedamos sin nuestra clases más importantes (Finn y 470)?

Sin duda el 470 y el Finn han traído muchos éxitos a nuestro país y es una pérdida lamentable. La desaparición del Finn como clase olímpica implica no solo perder una clase histórica para España si no también perder la opción de que los chicos con un físico por encima de 85Kg puedan navegar en unas olimpiadas. El 470 se queda mixto, seguro que nuestros deportistas sabrán asumir el reto.

¿Qué le parece lo de la paridad de género en la vela? ¿No la había ya?

No había paridad como la pide el COI. Para Tokio 2020 hay paridad en el número de deportistas, pero no en el número de eventos. Es decir, habrá tantos hombres como mujeres, pero sin embargo habrá 5 medallas masculinas, 4 femeninas y 1 mixta. Esta situación no puede mantenerse para 2024 y es la base por la que se inició el proceso de revisión. Además el COI ha cambiado la forma de evaluar los deportes, antes los evaluaba en su conjunto mientras que ahora los analiza y aprueba modalidad por modalidad, lo que ha obligado a revisar exhaustivamente sus criterios.

Este cambio de clases nos huele a todos los aficionados a negocio de la Wolrd Sailing, ¿a qué le huele a la presidenta?

Puedo entender que huela a negocio. Sin duda la opción del Keelboat es el gran detonante de esta situación. No nos gusta el Keelboat. Va a ser caro, difícil de conseguir que se expanda por los 5 continentes. Dudamos que la gran atracción mediática que se ha anunciado vaya a ser una realidad y todo sumado a que durante los 4 años de preparación va a ser muy difícil que sea accesible para todas las federaciones.

A pesar de que no le hemos hecho ni caso en 15 años ¿Es el kitesurf una modalidad de vela? ¿Por qué?

El Kitesurf es una modalidad de vela, la RFEV la tiene reconocida y World Sailing también. El COI tiene reconocida a World Sailing como la Federación que acoge el Kite, eso está claro. Cada vez hay más gente practicando esta modalidad de nuestro deporte y el COI está muy interesado en su espectacularidad. Hay países que nunca habían practicado nuestro deporte que están teniendo nivel en Kitesurf; es sin duda una modalidad diferente y que puede atraer a una gran masa de nuevos deportistas y aficionados.

Está claro que el COI quiere espectáculo en los Juegos y por eso tendemos a colocarle foils a los barcos, pero ¿qué es más importante en nuestro deporte, la velocidad o la táctica y la navegación?

Hoy en día el mundo va cada vez más rápido y para que algo nos sorprenda ha de ser verdaderamente espectacular. Nuestro deporte no está exento de esta tendencia, para no quedarse atrás hay que evolucionar. Como cualquier deporte de carácter abierto, es la técnica y la estrategia lo que lo hacen tan atractivo y divertido. Esa es nuestra esencia, y eso no debe perderse jamás. Debemos tratar de combinar velocidad y espectáculo pero estando en la base y sin olvidar la esencia de la vela, que está formada por la táctica, la estrategia y la navegación.

De un plumazo nos hemos cargado a los regatistas con el cuerpo más grande ¿Qué haremos con ellos? ¿Están predestinados a navegar en barcos mixtos con quilla?

Algunos podrán adaptarse al barco quillado, pero está claro que lo van a tener muy difícil a partir de ahora. El Laser tiene unos límites y, efectivamente, el único barco con margen para ellos será el quillado mixto.

Se va a implantar una clase en la que solo el barco ya vale 100.000 euros, ¿estamos locos o seguimos fomentado que la vela es un deporte de ricos?

Aún no se ha aprobado ningún equipamiento para este evento, pero está claro que hay muchas posibilidades de que sea muy caro. Sin duda es una decisión que puede traer problemas a la vela, pues puede hacer que esta sea muy excluyente.

¿Qué hoja de ruta tiene prevista la Federación para dar la vuelta a la vela olímpica y comenzar a reciclar a los regatistas?

Nuestros clubes y federaciones autonómicas hacen un trabajo excelente con los deportistas jóvenes, que es de lo que se nutre la vela olímpica. Muchos de esos deportistas tienen un grandísimo talento que hemos de aprovechar y por ese motivo la RFEV en estos últimos años ha incrementado el presupuesto en vela juvenil. Este año hemos multiplicado por 10 la partida presupuestaria destinada al Plan de Tecnificación de la Vela juvenil. Se está conectando la vela juvenil y olímpica, sin desatender todas las demandas de la vela olímpica, para que todos los deportistas con talento y actitud tengan cabida en el nuevo proyecto deportivo de la RFEV.

¿Cuánto dinero va a costar el cambio de clases y qué haremos con los barcos desahuciados?

De las tres nuevas clases olímpicas, conocemos y podemos evaluar solo el 470, que para París 2024 será mixto; este cambio no implica ningún coste económico adicional en sí mismo. En la actualidad, España es una de las grandes potencias, habiendo obtenido una medalla de plata en el 470 femenino y una de bronce en el masculino en el último Mundial de clases olímpicas. En cuanto a la incorporación de las dos nuevas clases, el Kitesurf puede ser la de menor coste, pero no podemos decir lo mismo del Offshore Keelboat. Sin saber qué embarcación será, con una eslora de 6 a 10 metros, es impredecible, pero en todo caso entendemos que será un barco caro, al que no todas las Federaciones Internacionales podrán llegar, lo cual restará participación de deportistas. Ese es uno de los motivos de nuestra oposición.

¿Cómo va la preparación olímpica para Tokio? ¿No ve usted un poco flojo al equipo?

Los resultados deportivos este último año han mejorado significativamente. Se ha duplicado el número de medallas en europeos y mundiales con respecto al pasado año. Y en los Juegos del Mediterráneo se ha pasado de las 2 medallas obtenidas en anteriores ediciones a 5 en el 2018. Por ello, creo que la vela española goza de buena salud y la preparación olímpica va por buen camino.

¿Qué presupuesto olímpico hay para la próxima temporada?

Los presupuestos nunca son todo lo que desearíamos, pero es cierto que ha experimentado una gran mejoría con respecto al ciclo anterior. Se ha aumentado la dotación económica y se ha optimizado su distribución destinándolo íntegramente a la actividad deportiva, como no puede ser de otra manera.

¿Para cuándo un gran patrocinador para todos?

Desde la RFEV se está potenciando la comunicación y difusión digital de la marca y especialmente del Equipo Olímpico para conseguir ese objetivo de patrocinio. Pero no es tarea fácil, requiere no sólo un constante trabajo sino tiempo para que llegue, para transmitir confianza. Esperamos que con el trabajo que se está realizando podamos conseguir frutos a corto plazo.

¿Ve usted justo que haya medio equipo preolímpico sin el apoyo de Telefónica?

Justo o no, es difícil la valoración. Las empresas privadas son libres de invertir su dinero como deseen y agradecemos esa implicación y su aportación a nuestro deporte y a nuestros deportistas. Lo deseable como presidenta de la RFEV sería que llegasen a todos los deportistas de nuestro Equipo olímpico.

La vela infantil nos está proporcionando grandes éxitos, ¿qué apoyo se le va a dar?

La competencia en la vela infantil o de base está transferida a las comunidades autónomas y por ello a sus instituciones y entidades deportivas (clubes deportivos, ayuntamientos y federaciones autonómicas) que desarrollan una labor muy importante, ya que ahí empieza a formarse el deportista. Ahí es donde podemos ver, detectar y captar el talento, la constancia, la motivación, todo aquello que puede indicarnos que estamos ante un posible deportista de élite. En ese sentido, al hilo de lo anterior, es por lo que estamos apostando fuerte por la vela juvenil.

¿Está el Trofeo Princesa Sofía ninguneado por la World Sailing?

El Princesa Sofía escogió no formar parte del circuito de World Sailing y esa decisión es parte de su gran éxito en estos momentos. World Sailing está desarrollando una nueva estrategia de competiciones y un nuevo calendario para 2021-2028 y el Sofía tiene muchos números de tener el reconocimiento que se merece. Los regatistas y las federaciones reconocen al Sofía como la mejor regata, pero World Sailing ha intentado montar su propio circuito y se ha comprobado (como el Sofía advertía) que no funcionaría y que sería muy costoso. Al menos se han dado cuenta, han reconocido su error y parece que están en el proceso de corregirlo.

¿Por qué se ha abandonado la Christmas Race de Palamós?

Nadie ha abandonado la Christmas Race, pero así como en nuestro deporte influyen muchos factores (viento, marea, ola, etc...), en las competiciones también. El calendario internacional es cada vez más exigente, y los deportistas tienen un nivel de exigencia cada vez mayor, y cada año es más difícil para ellos mantener su estado en condiciones óptimas toda la temporada. Por ello para mantener el máximo nivel en las competiciones de referencia, es necesaria una planificación, un entrenamiento que les permita tener máximas de rendimiento en dichas competiciones. Es el calendario internacional quien marca las directrices, los ciclos de entrenamiento y la asistencia a unas u otras competiciones.

¿Quiénes son los representantes españoles en la World Sailing y qué trabajo están haciendo?

España tiene una buena y variada representación en los Comités. Debemos tener claro que nuestros representantes allí trabajan de una forma voluntaria y además independiente, pues es uno de los requisitos de World Sailing. Ana Sanchez (Vicepresidente de World Sailing), Andres Pérez (Chairman Judges Subcommittee y Race Officials), Pilar López (Equipment Racing Rules), Ion Echave (Racing Rules Committee), Ferran Muniesa (Events Committee) y Manuel Martín Domínguez (Constitution Committee).

¿Para cuándo alguien va a dar un golpe en la mesa y se va a hacer al español idioma cooficial en la vela mundial?

El golpe ya está encima de la mesa, y en el estudio presentado en World Sailing por la Comisión de Gobernanza para la modernización y el cambio de su estructura se recoge la necesidad de que cada uno pueda expresarse e intervenir libremente en su idioma. Y es indiscutible que el español es un idioma clave.

¿Qué balance nos hace del traslado de la Federación a Santander?

Creo que fue una decisión acertada. Se ha centralizado toda la gestión deportiva y administrativa y con ello se han optimizado los recursos y se ha creado una sola identidad. Antes parecía que había dos federaciones distintas y ahora hay sólo una con la que todos nos sentimos identificados. El equipo directivo, el administrativo y el deportivo forman todos una piña en Santander y eso es muy importante.