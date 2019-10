Tsitsipas-Medvedev en directo

Actualizado: 12/10/2019 10:21h

El cara a cara entre Stefanos Tsitsipas y Daniil Medvedev es engañoso. Se han visto frente a frente en cuatro ocasiones en el último año y medio. Y los cuatro partidos han sido para el ruso. Pero ninguno de ellos por la vía rápida. Tres en pista dura y el último antecedente sobre tierra batida: octavos de final de Montecarlo (6-2, 1-6 y 6-4) El griego, que jamás pasó de octavos en Shanghai, dio la sorpresa frente a Novak Djokovic ayer al derrotarle por 3-6, 7-5 y 6-3, y corroborar su pase para un ATP Masters World Tour Finals que promete. Con más recorrido en las piernas que su rival, también sufrió para deshacerse de Auger Aliassime (doble Tie Break) y de Hubert Hurkacz (7-5, 3-6 y 7-6). Stefanos Tsitsipas, ateniense de 21 años, no ha ganado aún un Masters 1000. Fue finalista en Canadá el año pasado y en 2019 en Madrid. Tres títulos en su palmarés. Busca su sexta final de la temporada. De la Next Gen es el más espectacular y el que mejor se adapta a pistas intermedias: es decir, arcilla rápida o pistas duras más lentas. 2019 impresionante el del ruso que tiene en su haber San Petersburgo y Sofía, y las finales de Brisbane, Washington y el Godó, aparte que llegaba a este año de vencer en Tokyo a finales de 2018. En Shanghai, jamás había pasado en segunda ronda y, en esta semana, ha eliminado a Cameron Norrie, Vasek Pospisil y Fabio Fognini, a todos en dos sets.

Daniil Medvedev, moscovita de 23 años, es, sin duda, el jugador de moda del tenis mundial. Solo Rafa Nadal se ha cruzado en su camino en unos últimos dos meses de ensueño donde ha alcanzado las finales de Montreal y del Open USA, y obtener la victoria en Cincinnati. De la Next Gen es el especialista en pista dura. No están ni Novak Djokovic, ni Rafa Nadal ni Roger Federer. Y sí se encuentran los jugadores citados (sustituyendo a Berrettini por Thiem) que aspiran, ya de cara a la temporada que viene, a ese cetro. Hoy quien gane de los dos no solo tendrá el premio de la final, sino que además se auparán al tercer puesto del ranking ATP desbancando a Roger Federer. Se enfrentarán por disputar su tercera final de Masters 1000, el número 4 del mundo, el ruso Daniil Medveded, frente a la sexta raqueta del planeta, el griego Stefanos Tsitsipas; quienes junto al austriaco Dominic Thiem (quinto en el ranking ATP), y el alemán Alexander Zverev aspiran a ser los sucesores de los grandes dictadores del tenis mundial en los últimos años. Hola, buenos días a todos los amantes del tenis, buenas tardes desde Shanghai, y sean bienvenidos a la primera semifinal del penúltimo Masters 1000 de la temporada. Por un puesto en la final jugarán dos de las tres firmes promesas del tenis mundial. La Next Gen ya está aquí.