ESTA SEGUNDA SEMIFINAL ENTRE NOVAK DJOKOVIC Y DOMINIC THIEM SE REINICIARÁ MAÑANA A LAS 12 HORAS DEL MEDIODIA (HORA LOCAL). La final femenina se disputará no antes de las 15 horas. LA SEGUNDA SEMIFINAL SE SUSPENDE DEFINITIVAMENTE EN EL DIA DE HOY. Roland Garros ofrece informaciones cada cuarto de hora. A las 18h (hora local) se comunica que la situación perdurará como está hasta las 18:15 horas cuando haya un nuevo aviso. El paisaje no es el mismo que en la primera interrupción. La grada se había llenado de paraguas pero enseguida han ido desapareciendo porque... han tapado la Philippe Chatrier con la lona !!! El partido va para largo. Estaremos atentos a los acontecimientos.

SE SUSPENDE POR SEGUNDA VEZ ESTA SEGUNDA SEMIFINAL !!! SALE CORRIENDO NOLE !!! TRAS ÉL, MÁS TRANQUILO Y CONFIADO, DOMINIC THIEM !!! BREAK PARA DOMINIC THIEM !!! Qué potencia ha imprimido el austriaco a la pelota, algo que no ha podido controlar el jugador balcánico, y de nuevo el vigente finalista de Roland Garros remota las riendas de la semifinal. 0 - 0 SET 3 1 - 3

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera TRAS EL BUEN PASSING DE REVÉS, SEGUNDA OPORTUNIDAD DE BREAK PARA DOMINIC THIEM.... 40 - ADV SET 3 1 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Dominic Thiem supera a Novak Djokovic y gana el tanto

40 - 40 SET 3 1 - 2

El revés de Dominic Thiem se va fuera NUEVA PELOTA DE ROTURA PARA DOMINIC THIEM. El vencedor en el Conde de Godó había ganado el intercambio intenso de reveses para igualar a 30, y ahora no le ha salido la dejada al campeón en Australia y en Madrid. 30 - 40 SET 3 1 - 2

La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red 30 - 30 SET 3 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 30 - 15 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

15 - 15 SET 3 1 - 2

El revés de Dominic Thiem se va fuera 0 - 15 SET 3 1 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Dominic Thiem tenía claro que debía incrementar su intensidad para parar a Novak Djokovic. Y así lo está haciendo al menos con su servicio. Tres ganadores ha conectado en este juego, dos de ellos con su ya famosa derecha invertida. 0 - 0 SET 3 1 - 2

Impresionante passing shot de Dominic Thiem desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto 15 - 40 SET 3 1 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

15 - 30 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 15 - 15 SET 3 1 - 1

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Novak Djokovic celebra su primer juego de este tercer periodo. Los intercambios son muy pesados y elevados en estos instantes. El serbio ataca el revés a una mano de Dominic Thiem que, en cuanto puede, se coloca de derecha para pegarle. 0 - 0 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

ADV - 40 SET 3 0 - 1

El revés de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 3 0 - 1

El remate de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 3 0 - 1

El revés de Dominic Thiem se va fuera Remate de Nole y defensa de Thiem !!! Remate de Nole y defensa de Thiem !!! Remate de Nole y defensa de Thiem !!!.... Y dejadón en retroceso del austriaco para disfrutar de SU PRIMERA BOLA DE BREAK DEL TERCER SET.

30 - 40 SET 3 0 - 1

Dominic Thiem con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA NOVAK DJOKOVIC. Las dos en el mismo juego para el de Belgrado. De nuevo ha entrado en acción la racha de viento. Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 3 0 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO. La comete, en su segundo servicio de este tercer set, Novak Djokovic. 15-15

Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera JUEGO EN BLANCO PARA DOMINIC THIEM. EL QUINTO DEL PARTIDO. Algo que le servirá al de Wiener Neustadt para afianzarse tras el varapalo recibido y volver a atacar a Novak Djokovic. Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Novak Djokovic se va fuera

0 - 30 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 0 - 15 SET 3 0 - 0

Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Mucho más fresco de piernas, leyendo mejor las bolas de una pista que está pesada, el serbio ha sabido jugar bien en la red y adivinar la derecha peligrosa de su rival para volver a comenzar. El encuentro, entonces, se ha parado durante diez minutos. Y, en el reinicio, el campeón de 2016 ha subido su intensidad al resto. Ha gozado sus primeras bolas de break y las ha aprovechado. Novak Djokovic ha cambiado completamente la cara que ha mostrado en el primer set. Ha crecido primero en la solvencia de su servicio para mantenerle el cara a cara a un lanzado Dominic Thiem.

NOVAK DJOKOVIC EMPATA EL PARTIDO A SET CUANDO APENAS SE HA JUGADO MÁS DE UNA HORA DE PARTIDO (2-6 y 6-3). 0 - 0 SET 2 6 - 3

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto TERCER SAQUE DIRECTO PARA NOVAK DJOKOVIC.... DOBLE OPORTUNIDAD DE SET PARA EL NÚMERO 1 DEL MUNDO. Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Dominic Thiem NOVAK DJOKOVIC CERCA DE SU PRIMER SET BALL EN ESTA SEMIFINAL. 30-15.

30 - 15 SET 2 5 - 3

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 5 - 3

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! El serbio corta las devoluciones y la derecha envolvente del austriaco no es efectivo. Golpe de efecto del número 1 del mundo que, tras la reanudación, es completamente otro. 0 - 0 SET 2 5 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

INCREMENTA SU AGRESIVIDAD NOVAK DJOKOVIC, DOMINIC THIEM NO LE SIGUE EL PASO, Y EL BALCÁNICO DISFRUTA EN ESTOS MOMENTOS SUS DOS PRIMERAS OPCIONES DE RUPTURA. 40 - 15 SET 2 4 - 3

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 2 4 - 3

Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Dominic Thiem 15 - 15 SET 2 4 - 3

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 4 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

Novak Djokovic ahora no cede nada al saque. No está consiguiendo puntos gratuitos de saque, pero sí domina con la iniciativa. Se asoma más en la red y está conectando algunos puntos que le sirven para ganar confianza: una dejada cortando el revés, un revés paralelo a la línea en bote pronto.... 0 - 0 SET 2 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 40 - 0 SET 2 3 - 3

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 30 - 0 SET 2 3 - 3

Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Dominic Thiem se apunta el tanto 15 - 0 SET 2 3 - 3

La volea de Dominic Thiem se va fuera

DOMINIC THIEM SE MANTIENE FIRMO Y EXPEDITIVO CON SU DERECHA. El punto de break ha sobrevolado su servicio, pero el austriaco ha seguido con su buen porcentaje de primeros y metiendo mucha presión en la red. Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 2 3 - 2

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 40 SET 2 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 30 - 40 SET 2 3 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red

... Y el partido se reanuda con errores de Dominic Thiem !!! Algo que invita a Novak Djokovic a asomarse a su primera pelota de break del partido. 30-30. 30 - 30 SET 2 3 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera VUELVEN LOS TENISTAS CON LAS GRADAS SEMIVACÍAS. ESCAMPA POR UNOS MOMENTOS EN PARÍS. La tierra no se encuentra demasiado afectada. Pero a partir de las 20 horas, la previsión de lluvia será mucho más copiosa, por lo que deducimos que, si a esa hora, esta semifinal no ha finalizado, se terminará mañana. Y, por tanto, la final de Roland Garros se celebrará en lunes.

Previsiones de cara a los próximos minutos: habrá inestabilidad en París hasta las 18h (hora local), 70% de posiblidad. Desde las 18 a las 20 horas, el porcentaje de agua se reducirás hasta el 20%. Es decir, es probable que se pueda jugar. El encuentro ha durado 50 minutos y después del pésimo set inicial de Novak Djokovic, en la segunda manga, el serbio se había serenado y había igualado las fuerzas sobre una pista donde el gran protagonista seguía siendo el viento. SEGUNDA SEMIFINAL SUSPENDIDA !!! LLUVIA !!! RÁPIDO LOS DOS TENISTAS A VESTUARIOS Y EL PÚBLICO A RESGUARDARSE !!! 0 - 30 SET 2 3 - 2

Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea 0 - 15 SET 2 3 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Novak Djokovic le devuelve el juego en blanco a Dominic Thiem. Ha adquirido regularidad con su servicio. Nada que ver su 63% de primeros ganados de este set con el 46% del acto anterior. Periodo de partido donde gobiernan los servicios. 0 - 0 SET 2 3 - 2

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 0 SET 2 2 - 2

Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Dominic Thiem 30 - 0 SET 2 2 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera

JUEGO EN BLANCO PARA DOMINIC THIEM, EL CUARTO DEL PARTIDO. No resta bien Novak Djokovic y le facilita la labor al campeón de Indian Wells. Vuelven a aparecer algunas gotas de lluvia, el sol también está, igual que el viento, clima totalmente inestable. Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Dominic Thiem, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Novak Djokovic se va fuera

Con mucho sufrimiento y después de solventar dos pelotas de break en contra, Novak Djokovic se serena, solidifica su servicio y, en cuanto puede, aprieta en la red para poder levantar cabeza en esta semifinal. Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera ADV - 40 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera ADV - 40 SET 2 1 - 1

El revés de Dominic Thiem se va fuera

40 - 40 SET 2 1 - 1

El passing shot de Dominic Thiem se estrella en la red 30 - 40 SET 2 1 - 1

El globo defensivo de Dominic Thiem se va fuera NOVAK DJOKOVIC NO DEJA DE COMETER ERRORES. Da igual que sea en la red o en el fondo de pista con la derecha, Dominic Thiem GOZA AHORA DE DOS OPCIONES DE BREAK. 15 - 40 SET 2 1 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

0 - 30 SET 2 1 - 1

El revés de Novak Djokovic se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 1

La volea de Novak Djokovic se va fuera IGUALA EL SET DOMINIC THIEM QUE DESDE EL LADO DE LA VENTAJA SE MANTIENE INEXPUGNABLE AL SAQUE. 0 - 0 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 30 - 40 SET 2 1 - 0

El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera

30 - 30 SET 2 1 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red Una derecha en paralelo a la línea le sirve a Novak Djokovic para anotarse su primer punto al resto del partido. Todo ello en un juego en el que el austriaco sigue manteniéndose muy solvente. 30-15 15 - 30 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 0 - 30 SET 2 1 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 1 - 0

Revés desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic

Y RESPONDE NOVAK DJOKOVIC CON ARROJO E INMEDIATEZ. En blanco para el balcánico, más por rabia que por juego porque sigue haciendo aspavientos sobre la pista. 0 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 40 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera

Errores no forzados inhabituales en él, ha pedido la aparicción del supervisor. El máximo responsable de la disputa del encuentro ha dado el visto bueno para que se juegue, no solo con viento, sino también con lluvia, cuando también le ha preguntado Jaume Campistol en el tercer juego de la contienda. El set, que se ha jugado con una extrema lentitud, por las precauciones, sobre todo iniciales, de Dominic Thiem en pista, se ha cerrado con menos de media hora de duración, porque Nole está decidiendo no jugar debido al intenso viento que está influyendo en el resultado. PRIMERA MANGA PARA DOMINIC THIEM QUE NO HA ENCAJADO NINGÚN PUNTO AL RESTO. Muy pocas veces en la carrera de Novak Djokovic habrá cosechado una manga tan pésima como ésta sin ni siquiera lograr un punto con el servicio del rival. 0 - 0 SET 1 2 - 6

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red TRIPLE PUNTO DE SET PARA DOMINIC THIEM !!!

Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 5

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Novak Djokovic ha protestado a Jaume Campistol para pedir explicaciones por parte del supervisor con respecto al viento infernal y molesto que está siendo el protagonista en la Philippe Chatrier. NUEVO FALLO DE NOVAK DJOKOVIC QUE SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE DESQUICIADO. SEGUNDA RUPTURA PARA DOMINIC THIEM QUE SIRVE EN ESTOS INSTANTES PARA CONQUISTAR EL PRIMER SET DEL ENCUENTRO.

0 - 0 SET 1 2 - 5

Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea TRIPLE OPCIÓN DE ROTURA PARA DOMINIC THIEM !!! 0 - 40 SET 1 2 - 4

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Dos subidas a la red, y dos fallos para Novak Djokovic influenciado por la acción de un intenso viento. Dominic Thiem se acerca a una pelota de segundo break que sería fundamental para encarrilar el primer set. 0 - 30 SET 1 2 - 4

La volea de Novak Djokovic se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 4

La volea de Novak Djokovic se va fuera TERCER JUEGO EN BLANCO PARA DOMINIC THIEM. Sigue sin dar señales de vida Novak Djokovic. Gobierna con el saque y, después, la derecha el número 4 del mundo mientras el sol aparece en un resquicio en la Philippe Chatrier. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 40 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

0 - 15 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto JUEGO PARA NOVAK DJOKOVIC QUE TARDA UN MUNDO EN SACAR. El de Belgrado espera a que se calme el viento cuando quiere sacar. Jaume Campistol se lo permite. Esta semifinal marcha muy lenta pero, por lo menos, ahora los paraguas han desaparecido de las gradas. 0 - 0 SET 1 2 - 3

El passing shot de Dominic Thiem se estrella en la red 40 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 3

El revés de Novak Djokovic se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Y se ha caído un paraguas a la tierra cuando se disponía Novak Djokovic a iniciar su servicio !!! EN BLANCO PARA DOMINIC THIEM. DOS SERVICIOS, DOS JUEGOS EN BLANCO PARA EL AUSTRIACO. Sea por el viento sea por la lluvia, la mente del número 1 del mundo está lejos de la Philippe Chatrier. Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 40 SET 1 1 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 2

Impresionante passing shot de Dominic Thiem desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Novak Djokovic y consigue el punto SE REANUDA LA SEGUNDA SEMIFINAL. LOS PARAGUAS SIGUEN ABIERTOS. Jaume Campistol pide la entrada del supervisor. Ha paralizado la reanudación. Dominic Thiem espera en pie vestido con una chaqueta, mientras que Novak Djokovic se encuentra sentado con tan solo una toalla sobre su cabeza.

ROTURA PARA DOMINIC THIEM, que se está moviendo mejor desde el punto de vista defensivo. Sin embargo, la noticia no está ahí. La novedad se encuentra... EN LOS PARAGUAS ABIERTOS EN LA GRADA. Ha aguantado bastante a lo largo de todo el día, pero comienzan a aparecer las primeras gotas de lluvia sobre París. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red DOBLE PUNTO DE BREAK PARA DOMINIC THIEM !!! 15 - 40 SET 1 1 - 1

La volea de Novak Djokovic se va fuera Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Dominic Thiem iguala el inicio del partido. Y también iguala el número de saques directos de su rival (uno). Ambos siguen golpeando con mucho miedo desde el fondo de pista. El ritmo no es alto y algunos golpes de derecha se van, sin quererlo, más allá de la línea de fondo. Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 15 - 40 SET 1 1 - 0

Dominic Thiem gana el tanto con un revés desde la red

15 - 30 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Novak Djokovic se va fuera PRIMER JUEGO DE LA SEGUNDA SEMIFINAL PARA NOVAK DJOKOVIC. EL SERBIO LO HA CERRADO EN BLANCO. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Dominic Thiem se va fuera Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Dominic Thiem Primer punto que ha servido de tanteo entre ambos. Novak Djokovic ha tardado un mundo en sacar. Estaba esperando a que aminorase la velocidad de un viente que sopla a una media de 33km/h y rachas de 50-60 km/h. 15 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Todo preparado en la Philippe Chatrier. Mucho viento pero lejos de estropearse el tiempo, parece que el aire se ha llevado las nubes. El público querrá más emoción que en la primera semifinal. El juez de silla será el español Jaume Campistol. Todo preparado para saber qué rival tendrá Rafa Nadal en la final de Roland Garros del domingo.

Busca su 21ª final de su carrera deportiva. Poseedor de 13 títulos. Quizás los más importantes logrados este año: el Conde de Godó y, sobre todo, Indian Wells. Su primer Masters 1000 que le ha ayudado a asentarse entre los cuatro primeros tenistas del mundo quitándole tal honor a Alexander Zverev. Dominator. Natural de Wiener Neustadt y de 25 años de edad, hoy tiene ante sí seguir creciendo en Roland Garros. Llegó a semifinales en 2016 y 2017, y perdió la final ante Rafa Nadal en 2018. Hoy puede volver a reeditar el que podría ser el partido más importante de su carrera deportiva. Pero en octavos y cuartos fue un rodillo frente al ídolo local Gael Monfils (6-4, 6-4 y 6-2) y ayer no tuvo piedad contra el ruso Khachanov (6-2, 6-4 y 6-2). Servicio, juego de piernas excepcional, mucho movimiento, energía y entrega sobre la pista hacen del austríaco un rival muy vigoroso y correoso para Novak Djokovic. Más problemas ha tenido Dominic Thiem en su camino hasta semifinales. Se dejó un set en cada una de las tres primeras rondas. Ante el Wild Card Paul (6-4, 4-6, 7-6 y 6-2), el kazajo Bublik (6-3, 6-7, 6-3 y 7-5) y frente al argentino Cuevas (6-3, 4-6, 6-2 y 7-5). Siempre el segundo. Paseo de rosas para Novak Djokovic para llegar hasta aquí. En tres se ha cargado a Hurkacz, Laaksonen, Caruso, Struff y ayer hizo lo propio con Alexander Zverev, encajando una media de 2,53 juegos por set. Como si de superficie lisa se tratase, Novak Djokovic, completo en todo tipo de golpes, ha dominado de forma incontestable.

Esta temporada el tenista de Belgrado, de 32 años de edad, gobierna con mano de hierro el Ranking ATP con poco más de 4000 puntos de distancia con respecto a Rafa Nadal. Y ya se ha asegurado puntos, puesto que fue cuartofinalista el año pasado. En 2019, en su haber tiene el Open de Australia y Madrid, aparte de la final de Roma. Fue precisamente en 2016 cuando se proclamó por única vez ganador de Roland Garros, después de haber cosechados tres derrotas en tres finales anteriores (dos de ellas ante Rafa Nadal y una contra Stan Wawrinka). Por lo que hoy el serbio juega por su quinta final en este escenario, la que menos de todos los Grand Slams que ha disputado. Es la tercera vez que se miden en el grande parisino. Ya se vieron las caras en las semifinales del año 2016. Por aquel entonces, Novak Djokovic no tuvo problemas para arrollar al centroeuropeo por 6-2, 6-1 y 6-4. Al año siguiente, fue Dominic Thiem el que no tuvo piedad y en los cuartos de final eliminó a Djoko también en tres sets (7-6, 6-3 y 6-0). Dos jugadores que se han enfrentado ya en ocho ocasiones (6-2 para Nole) y que reeditarán las reciente semifinales del ATP Masters 1000 de Madrid donde el balcánico se impuso por un doble 7-6 para alzarse el que es ahora mismo su último torneo. Pero para antecedente: Roland Garros. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis y sean bienvenidos a la segunda semifinal de Roland Garros. Rafa Nadal busca enemigo para la final del domingo, que saldrá después de este gran partido que nos espera entre el número 1 del mundo Novak Djokovic y el cuarto del Ranking ATP y especialista en tierra batida, el austriaco Dominic Thiem.