Nadal-Bautista en directo

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Comienza el partido! Al saque Rafa Nadal! Solo dos veces, por cierto, se han visto las caras estos dos tenistas, en Madrid 2014 y Roland Garros 2017. En las dos ocasiones venció Nadal sin ceder ni un solo set. El manacorí afronta su 16ª participación en Montecarlo, donde ha ganado las tres últimas ediciones. Para Roberto, es su séptima participación en el Principado de Mónaco, aunque nunca ha superado tercera ronda o, lo que es lo mismo, octavos de final. Tres veces cayó en esa ronda (2018 ante Goffin, 2016 contra Federer y 2015 frente a Berdych).

Un Bautista que en Miami dejó en la cuneta al número uno del mundo, Novak Djokovic, al igual que hizo en Doha, único trofeo que figura en su palmarés en este 2019. Hoy debuta en segunda ronda contra Roberto Bautista, quien en su caso ya ha jugado un partido. El número 22 del mundo venció en primera ronda al australiano John Millman (3-6, 6-1 y 6-1). El mallorquín no juega sobre arcilla desde que su victoria contra Thiem en Roland Garros 2018, aunque en esta superficie logró cuatro de los cinco trofeos conquistados ese mismo año y ocho de los 11 que levantó en 2005, su mejor año. Así, no pudo disputar el manacorí la semifinal del Masters 1.000 estadounidense contra Roger Federer. Desde entonces, el número 2 del mundo se ha centrado en recuperarse de ese maltrecho tendón rotuliano y en prepararse para volver a su terreno fetiche. Retorna Rafa Nadal a la tierra prometida. La misma, la del Principado, en la que ha logrado once títulos. Y lo hace un mes después de retirarse en las semifinales de Indian Wells.

Buenas tardes! Bienvenidos al debut de Rafa Nadal en tierra batida en este 2019! Comenzamos!