Rafa Nadal volvió a morder metal en Roma. En el Masters 1.000 de la capital italiana el tenista balear consiguió por fin su primer título del curso y lo celebró con emoción y rabia.

Y en la cuneta no dejó a cualquiera sino al número uno del mundo, Novak Djokovic, que por momentos se vio abrumado por la fuerza de Nadal e incluso encajó un set en blanco al comienzo del choque.

En esa primera manga el tenista español levantó a la grada del Foro Itálico con un punto a la altura de muy pocos y que en las horas posteriores a la final romana ante el serbio se ha hecho viral.

