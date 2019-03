Kyrgios firma uno de los puntazos del año

Como de costumbre, Nick Kyrgios tiene su pieza, esta vez por un puntazo durante el Masters 1.000 de Miami. El australiano, durante su duelo ante Borna Coric, regaló una joya que puso en pie al público norteamericano, entusiasmado con la genialidad de un tenista capaz de lo mejor y de lo peor.

Ocurrió en el primer set, y es para verlo mil veces. Kyrgios, que ya había dado muestras de cierto pasotismo e incluso reclamó la figura del médico por un problema en la rodilla del que se ría tratado después, mareó a Coric a base de talento.

"One of the best hot dogs you will ever see"@NickKyrgios, that is OUTRAGEOUS 🔥#MiamiOpenpic.twitter.com/lCeCLJuJEy