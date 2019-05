Federer desespera a Otte

Roger Federer sigue fino en Roland Garros. Está en tercera ronda después de doblegar a Oscar Otte por 6-4, 6-3 y 6-4 en una hora y 36 minutos. Por el momento, no sufre el suizo en la tierra de París, a la que ha vuelto después de tres años de ausencia.

Y tampoco ha perdido la magia con la que no solo ha ganado títulos sino también el reconocimiento y las ovaciones en todas las plazas a las que acude. En un partido firme y sin contratiempos -solo tuvo que salvar dos bolas de break-, Federer dejó dos golpes maestros, de defensa y ataque, que hicieron las maravillas del público de la Philippe Chatrier.

