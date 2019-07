Real Madrid-Atlético Sergio Ramos: «No es para estar preocupados. Esto acaba de empezar» Se lo han tomado como si fuera una final, nos han superado en intensidad y han estado muy finos de cara al gol», argumentó el capitán del Real Madrid tras la humillante derrota ante el Atlético

S. D. @abc_deportes Actualizado: 27/07/2019 09:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al Real Madrid le está costando despegar esta pretemporada. Tras la derrota ante el Bayern y el empate frente al Arsenal, los de Zidane sufrieron una humillante derrota ante el Atlético de Madrid esta pasada madrugada. Un 3-7 (que llegó a ser un 1-7) que ha escocido mucho al madridismo y ha hecho sonar las alarmas ante la posibilidad de una nueva campaña de sufrimiento para los blancos.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, tomó la palabra tras el encuentro para transmitir la decepción del equipo tras la derrota ante sus vecinos, pero también para mandar un mensaje de confianza a sus aficionados de cara al futuro.

«Te vas jodido porque es el rival más directo en nuestra ciudad. El madridismo estará dolido como lo estamos nosotros con cada derrota, pero no es para estar preocupados. Esto acaba de empezar. Estamos en rodaje», argumentó el andaluz.

«La sensación no es nada buena. Esto acaba de empezar, son partidos para alcanzar el nivel de juego. Nosotros nos lo hemos tomado como un amistoso y ellos no. El resultado es demasiado amplio. Nos vamos jodidos. Se puede perder de muchas formas, pero así no. Después de una primera parte horrible el objetivo era olvidarla y tratar de ganar la segunda. Eso al menos lo hicimos. Pero es un resultado muy malo»

Para el central no se trata de un problema de falta de «hambre»: «La ambición sigue intacta. Hemos ganado mucho, pero eso es pasado, empezamos de cero, hay que olvidar la temporada pasada. Es muy pronto para hacer valoraciones. Debemos seguir trabajando con buena actitud. Ellos se lo han tomado como si fuera una final. Nos han superado en intensidad y han estado muy finos de cara al gol», concluyó.