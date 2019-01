Real Madrid Benzema se burla de L´Équipe El medio francés no incluyó al delantero madridista entre los mejores atacantes del año 2018

La lista de «L´Équipe» no ha estado exenta de polémica. Si el prestigioso medio francés no ha incluido a Antoine Griezmann en el once ideal del año 2018, tampoco ha estado Karim Benzema entre los 15 mejores delanteros del pasado curso.

Una noticia que no ha pasado desapercibida para el madridista. A través de su cuenta de Instagram, el ariete blanco ha colgado una imagen con la lista de los atacantes elegidos por el periódico galo seguida del mensaje: «L'Equipe, mis amigos. Puedo ser el 16º?», y acompañada por emoticonos de carcajadas.

Desde el año 2015, Benzema no es convocado con la selección francesa debido a un supuesto caso de extorsión a un compañero, Mathieu Valbuena. Una situación que ha derivado en numerosas críticas hacia el atacante desde el país galo desde entonces.