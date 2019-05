A Márquez se le para la moto en el calentamiento

Los problemas técnicos en la Honda vuelven a jugarle una mala pasada a los pilotos. Si en Austin Jorge Lorenzo se quedó parado, en Jerez el que se quedó sin poder moverse fue Marc Márquez. Ha sucedido en los primeros cinco minutos del último calentamiento antes de la carrera.

Not the start to race day @marcmarquez93 was hoping for! 👀



The world champion makes a late dive into pit-lane with an apparent problem before toppling over! 😅#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/kuC2RH5JzZ