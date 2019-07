CICLISMO Un gaditano, el 'Masterchef' del ciclismo español Lorenzo Pajares es una de las estrellas del equipo Movistar por su habilidad en los fogones

El barreño Lorenzo Pajares (36 años) no da pedales, ni es masajista ni mecánico, pero es el hombre más querido y admirado del Movistar, sobre todo a la hora de comer. El gaditano, es el cocinero que acompaña con su camión cocina a la escuadra española en Giro, Tour y Vuelta.

Con este menú preparado con productos frescos y aderezados con aceite de oliva que Lorenzo trae de España, los sacrificios en la carretera de los ciclistas quedan recompensados con las habilidades culinarias de un profesional que estuvo 10 años al mando de la cocina del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

Cuenta Lorenzo que la organización del Tour propone un menú con a los hoteles que el equipo español varía previo permiso, de ahí que pueda el cocinero comprar sus propios productos y elaborarlos a su manera. «ASO, la empresa que organiza el Tour, comprueba en los hoteles que la materia prima es la adecuada, eso lo controla mucho».

En el equipo español hay algún corredor intolerante a la lactosa, algunos que no toman gluten y hay quien no toma carnes rojas, pero «alergias importantes no hay».

Como vivencia personal, Lorenzo destaca que «si te gusta el deporte, venir al Tour y hacer carreras, es una pasada»

«Este ambiente es una maravilla, es de mucho ajetreo, duro porque tienes que estar todo el día pendiente, y además fuera de casa, pero todo el staff te hacen sentirte parte del grupo y vives como algo tuyo las derrotas y las victorias. Ese ambiente lo compensa todo».

Menú de cena: «Pasta con champiñones y huevo para cargar hidratos pensando en la etapa de mañana, atún a la plancha con quinoa y verdura y ensalada». Seguro que esta noche no faltará nadie en la mesa del Movistar.